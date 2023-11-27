Đúng 12h trưa mai, thứ Ba (28/11/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời

Trong thời gian qua, người tuổi Dần có thể đã phải trải qua nhiều điều không mấy thuận lợi khi phải đối mặt với trở ngại trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Đúng 28/11, khả năng tài lộc của người tuổi Dần hứa hẹn tăng vọt. Dù theo đuổi lĩnh vực gì thì mọi việc cũng đều trở nên suôn sẻ hơn. Có thể nói đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Dần bứt phá và thu hút tài lộc. Nhờ Thần Tài gõ cửa nên tiền chảy vào đầy túi.

Tuy nhiên, từ thời điểm này trở đi những ngôi sao may mắn sẽ bắt đầu chiếu mệnh người tuổi Dần giúp bản mệnh có một bước ngoặt tích cực. Hứa hẹn trong thời gian tới sẽ mở ra một cơ hội mới và mang lại may mắn, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Thìn đón vận may khá lớn ở hầu hết các phương diện. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Ngày này con giáp còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn. Con giáp này có thể nghĩ tới việc đầu tư hoặc tham gia dự án nào đó cùng bạn bè, hoặc bản mệnh cũng có thể bỏ vốn kinh doanh, bắt đầu phát triển từng bước một sẽ đạt được thành tựu nhưng mong muốn.

Tình cảm tương đối ổn định, cả hai có thể biến mọi thứ thêm lãng mạn bằng một buổi hẹn hò ngọt ngào vào tối nay. Mối quan hệ thường xuyên được hâm nóng và vun vén sẽ luôn bền vững cho dù cả hai đều là người bận rộn với công việc riêng.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay thoái thác công việc.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đam mê những việc quan trọng, cố gắng trau dồi hằng ngày để cải thiện khả năng tư duy.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ đủ sức làm bạn cảm thấy mệt mỏi, luôn mang đến nhiều phiền phức cho nhau.

Tài lộc: Thời gian hiện tại cần nhiều để hiểu rõ các kênh đầu tư.

Sức khoẻ: Cẩn thận ăn uống, tránh đồ ăn bẩn dễ ngộ độc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.