Đúng 12h trưa mai (2/9/2023), 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết tâm làm việc cùng những đối tác mới, mở rộng quan hệ ngoại giao.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng hay, quyết tâm thực hiện đến cùng nên ai cũng yêu mến, tin theo.

Tài lộc: Bạn chưa chi tiêu nhiều cho bản thân, đầu tư phát triển nguồn thu là tốt.

Sức khỏe: Du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/9/2023, công danh của tuổi Sửu thăng tiến nhanh chóng. Con giáp này thể hiện được sự linh hoạt và nhạy bén của mình trong cách xử lý tình huống, khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn không còn xa.

Tuổi Sửu có tầm nhìn xa trông rộng, có phong thái của một người lãnh đạo nên còn rất biết cách thu phục lòng người, giành được lòng tin từ đồng nghiệp. Đây là tố chất cần thiết và quan trọng nếu bản mệnh muốn bước những bước xa hơn.

Trên phương diện tình cảm, tâm tính của Sửu đôi khi còn cứng nhắc, ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ lứa đôi. Con giáp này nên nói năng, xử sự mềm mỏng hơn để không vô tình khiến nửa kia chạnh lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 2/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn may mắn trong công việc, buôn may bán đắt, xin việc suôn sẻ, thi cử được điểm tốt. Con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ, chỉ đường cho nên không mất sức, nhìn chung may mắn trong ngày rất lớn.

Vận trình tiền bạc cũng khả quan hơn, chính tài vững mạnh, dù làm một việc cũng rủng rỉnh. Người buôn bán kinh doanh có thêm hướng phát triển mới khá tốt, có thể cân nhắc để theo đuổi mặt hàng mới để có thêm tiền lãi.

Tuy nhiên con giáp này phải cẩn thận vì tình cảm có dấu hiệu lục đục. Con giáp này nên tránh đối đầu với người khác, nếu có va chạm tốt nhất nên nhường nhịn cho qua rồi tính kế lâu dài, cũng không nên đưa ra quyết định lớn. Có thể tận dụng sự khéo léo của mình để thoái thác các công việc khó khăn thì càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.