Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, có vận kim tiền, làm ăn phát tài

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, tuổi Thìn chưa cần mở lời xin giúp đỡ đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người xung quanh. Điều này là nhờ vào thường ngày bản mệnh là người tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nên được lòng nhiều người.

Tài vận: Vận trình tài lộc may mắn. Tử vi dự báo bản mệnh có lộc ăn uống, được cho tiền hay thưởng nóng nhờ có Thực Thần hỗ trợ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu lứa đôi càng trở nên viên mãn và nồng nhiệt hơn trong ngày tam hợp này. Tuổi Thìn độc thân chỉ cần mở lòng thêm chút nữa, trân trọng hiện tại thì không sợ không tìm được mảnh ghép còn lại.

Tuổi Giáp Thìn: Mâu thuẫn trong tình cảm ngày một lớn dần.

Tuổi Bính Thìn: Bỏ lỡ nhiều mối duyên tốt lành vì chưa chủ động.

Màu sắc vượng vận: Xanh lá

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 1, 7

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tiền bạc đến đúng lúc, tận hưởng nhiều niềm vui trong công danh.

Công việc: Vận trình công việc biểu hiện tốt, có nhiều công việc mới cho bạn kiến thức và nhiều kinh nghiệm.

Tình duyên: Chuyện tình cảm không khởi sắc, giữa bạn và đối phương có mâu thuẫn khó giải quyết.

Tài lộc: Tài lộc phát triển rất tốt, chịu khó tìm cách kiếm tiền nên đạt được lợi nhuận như mong đợi.

Sức khỏe: Ăn ngon miệng hơn, ngủ đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Quan dự báo rằng vận trình của tuổi Mùi trong ngày thứ 3 này không mấy suôn sẻ, điềm báo có những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… Con giáp này cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề.

Lại thêm Sửu Mùi Tương Xung, tuổi Mùi dễ cáu giận, thiếu kiểm soát bản thân nên có những lời nói ngạo mạn, thất lễ với bề trên hay người thân. Lời đã nói ra không thể thu hồi, bạn nên tỏ thái độ hối lỗi ngay sau đó, đừng cố viện cớ rằng mình chỉ đang nói sự thật để bào chữa cho sự vô phép tắc của mình.

Ngũ hành xung khắc cũng không tốt cho sức khỏe của những chú Dê trong thời gian này, có thể vì bản mệnh suy nghĩ quá nhiều, thường xuyên trong thời gian chịu áp lực nên cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Đã đến lúc bạn cho cơ thể được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng rồi đấy.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm