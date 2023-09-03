Đúng 12h trưa 4/9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 21:05

Đây là thời điểm để 3 con giáp này bứt phá trong công việc làm ăn, chỉ cần hết mình nỗ lực thì mọi sự may mắn sẽ tìm tới.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội để thể hiện tài ngoại giao. Mọi lời nói của bản mệnh đều rất khéo léo và tinh tế, khiến người nghe lập tức tin tưởng ngay. Công việc dù khó khăn đến mấy, vào tay bản mệnh cũng được giải quyết gọn ghẽ.

Người độc thân có khả năng quan sát tinh tế, nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhanh chóng nhận ra ai là người đang dành tình cảm cho mình. Hãy nghiêm túc với cảm xúc của mọi người, đừng coi đó là một trò đùa, gây tổn thương cho đối phương.

Người đã có gia đình nên quan tâm hơn đến nửa kia của mình, chớ nên dồn hết công việc nhà cho đối phương. Nếu bản mệnh chỉ biết quan tâm đến bản thân thì quan hệ giữa hai người sẽ ngày một xa cách, thậm chí có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 12h trưa 4/9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn luôn ngập tràn năng lượng. Họ chăm chỉ và tò mò nên ham học hỏi, củng cố năng lực của mình mỗi ngày. Chính vì thế bản mệnh thường được nhiều người tin tưởng, đánh giá cao ở nơi làm việc. Tuy nhiên đôi khi người tuổi Thìn không có cơ hội để thể hiện bản thân nên cần chờ thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực.

Đầu tháng 9 này mọi vận may sẽ đến với người tuổi Thìn. Lúc này bản mệnh có thể tự tin nắm lấy cơ hội và thực hiện những việc mình ấp ủ. Trong công việc, những kỹ năng, kinh nghiệm sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt. Không chỉ vậy, bạn là 1 người có tài lãnh đạo giỏi nên được lòng nhiều người ở nơi làm việc.

Đầu tháng 9 này tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng ổn định, bổ trợ cho công việc. Nhờ tinh thần thoải mái nên con giáp này sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc, gặt hái thành công mới.

Đúng 12h trưa 4/9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý biết phân biệt chuyện nào nê làm và không nên làm. 

Công việc: Người tuổi Tý trong công việc luôn có được việc phân biệt đúng sai, không sợ người khác quấy rối.

Tình cảm: Hôm nay bạn nhận được tình cảm từ đối phương, cả hai luôn dành những lời có cánh cho nhau.

Tài lộc: Cơ hội tăng thu nhập mở ra, cần biết nắm bắt tình hình.

Sức khoẻ: Rèn luyện thể thao chăm chỉ, cải thiện tình trạng sức khoẻ bản thân.

Đúng 12h trưa 4/9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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