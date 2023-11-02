Đúng 12h trưa 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 07:16

Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên 3 con giáp mặc sức mà ăn, thoát kiếp nợ nần, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, liên tục được cát tinh soi chiếu nên Thìn làm công ăn lương hay làm chủ cũng sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trước ngưỡng 35, con giáp giàu có này sẽ tự làm đại gia, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Sách tử vi năm 2023 có nói, những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá nên Thìn lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, trong 21 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ gặp thời đổi vận, quơ tay hốt bạc. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ thán phục. 

Đúng 12h trưa 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Có trách nhiệm, ham học hỏi, dám dấn thân nên người tuổi Tý được cấp trên hết lòng cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của con giáp may mắn này phất lên nhanh như diều gặp gió, công danh sự nghiệp xán lạn.

Thần tài đưa đường chỉ lối, trời Phật chiếu cố nồng hậu nên 21 ngày tới Tý sẽ ngập trong nhung lụa. Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên Tý mặc sức mà ăn, thoát kiếp nợ nần, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt khiến ngay chính họ cũng ngỡ ngàng. 

Đúng 12h trưa 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tinh tế, biết cách đối nhân xử thế lại thiện lương nên Hợi có nhiều phúc đức. Dù khốn khổ lắm phen, bị người mình tin tưởng hãm hại nhưng Hợi vẫn bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn. Chỉ cần giữ vững lòng tin, sống tử tế Hợi ắt sẽ nhận được phúc báo.

Số trở đã định, từ đây đến cuối năm 2023 con giáp may mắn này sẽ có vận đỏ như son, làm gì cũng viên mãn như ý. Bước sang năm 2024 Hợi sẽ lắm của nhiều tiền, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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