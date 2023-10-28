Đúng 12h ngày mai, Chủ Nhật 29/10: Top con giáp thần tài rót lộc, NẰM TRÊN ĐỐNG VÀNG cứ thế mà giàu sụ

Đổi đời sau một đêm, phú quý tìm đến tận cửa nên top con giáp may mắn này sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son, đại cát đại lợi.

Tuổi Thân

Thân đã trải qua một tuần không mấy may mắn, thậm chí bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”. Thế nhưng, ngày Chủ Nhật lại là ngày may mắn nhất, giúp con giáp này dạy cho tiểu nhân bài học nhớ đời, chuyển mình ngoạn mục.

Gặp thời đổi vận, phúc lộc song toàn nên con giáp giàu có này sẽ làm chơi chơi mà tiền rơi trúng đầu, làm sương sương mà của nả chất đống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Hợi chính là con giáp được cấp trên cất nhắc, quý nhân nâng đỡ nên Hợi sẽ liên tục đón mưa tài lộc. Tài khoản nhân đôi, phú quý vây quanh nên Hợi sẽ giàu ú ụ, đời sang trang mới chỉ trong chớp mắt.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn. Càng dám yêu dám hận, dám dốc lòng yêu thương ai Hợi sẽ được đáp lại xứng đáng.

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, cần cù và dám dấn thân nên Sửu sẽ có công danh xán lạn, tài lộc sinh sôi. Hơn cả, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối nên tử vi mới nhất, Chủ Nhật ngày 29/10 của Sửu sẽ ngập trong nhung lụa.

Buổi sáng ấm êm viên mãn, buổi trưa thần tài rót lộc, buổi tối đếm tiền sái tay nên con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, muốn khổ cũng không được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có gan làm giàu, có chí tiến thủ nên người tuổi Tỵ sớm gặt hái được thành công trong cuộc sống. 2023 là năm mang lại nhiều phúc lộc cho con giáp giàu có này, đặc biệt là tháng 11/2023

Đúng hôm nay, con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chở che, tiền rơi trúng đầu. Nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất nên Tỵ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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