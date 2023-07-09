Đúng 12h ngày 9/7, 3 con giáp cập bến giàu có, cuộc đời sang trang mới, tiền vô bạc tỷ, sự nghiệp hưng thịnh, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 02:37

Tử vi dự đoán vào 12h ngày 9/7, 3 con giáp cập bến giàu có, cuộc đời sang trang mới, tiền vô bạc tỷ, sự nghiệp hưng thịnh, tương lai xán lạn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân bản chất nhanh nhẹn và thưởng phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi cũng hay cáu gắt và dễ nổi nóng. Là người giàu nghị lực vươn lên, người tuổi Thân được dự báo sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

Người tuổi Thân làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Trong khoảng thời gian tới, con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng trước công việc liên quan đến giấy tờ. Làm việc chăm chỉ và cẩn trọng, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Đúng 12h ngày 9/7, 3 con giáp cập bến giàu có, cuộc đời sang trang mới, tiền vô bạc tỷ, sự nghiệp hưng thịnh, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn không kém người tuổi Thân. Không những thế, họ còn có tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Tý thường quan niệm miễn là họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng. Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc.

Người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người tuổi Tý được Thần Tài ban phát của cải nên kinh doanh cực vượng, doanh thu tăng lên từng ngày.

Đúng 12h ngày 9/7, 3 con giáp cập bến giàu có, cuộc đời sang trang mới, tiền vô bạc tỷ, sự nghiệp hưng thịnh, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi, càng về cuối năm càng tụ khí, tụ tài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Cuối ngày hôm nay 8/7, 3 con giáp có sự nghiệp tiến xa, may mắn tụ hội, hứng trọn tinh hoa, tài khoản ‘ting ting’ liên tục, giàu có ngút ngàn

Cuối ngày hôm nay 8/7, 3 con giáp có sự nghiệp tiến xa, may mắn tụ hội, hứng trọn tinh hoa, tài khoản ‘ting ting’ liên tục, giàu có ngút ngàn

Tử vi dự đoán vào cuối ngày 8/7, 3 con giáp có sự nghiệp tiến xa, may mắn tụ hội, hứng trọn tinh hoa, tài khoản ‘ting ting’ liên tục, giàu có ngút ngàn

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp  tử vi ngày 9/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 9 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc