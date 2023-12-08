Đúng 12h ngày 9/12/2023, 3 con giáp may mắn tới ào ào, vàng bạc thấm vào người, không ngừng phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 22:33

Đúng 12h ngày 9/12, 3 con giáp sau mưu sự dễ thành, vận đào hoa nở rộ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn 

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn là người theo đuổi sự cân bằng, hài hòa và giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Sẽ không quá lời nếu nói khoảng thời gian từ 9/12 sẽ tràn trề đầy cơ hội và may mắn.

Con giáp này sẽ đạt được thành công lớn trong lĩnh vực "ngoại giao". Vòng kết nối xã hội của người tuổi Thìn sẽ mở rộng và họ có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với một số người có ảnh hưởng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển nghề nghiệp của con giáp này.

Về mặt tài chính, thu nhập của người tuổi Thìn có thể tăng lên nhưng bạn cũng cần chú ý lập kế hoạch tài chính, tránh tiêu dùng quá mức.

Ngày mới 9/12 cũng là thời điểm tốt nhất để người tuổi Thìn nâng cao kỹ năng giao tiếp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và mở rộng mạng lưới quan hệ. Khi làm việc với người khác, con giáp này cần duy trì thái độ hoà nhã, vui vẻ.

Đúng 12h ngày 9/12/2023, 3 con giáp may mắn tới ào ào, vàng bạc thấm vào người, không ngừng phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Dậu không nên tính toán quá vì dù thế nào thì cơ hội cho bản mệnh trong ngày không nhiều. Hãy cứ vô tư thoải mái, nếu không được như mong đợi cũng hãy vui vẻ vẻ đón nhận, giữ niềm tin rằng điều tuyệt vời hơn rồi sẽ đến.

Trên phương diện tài lộc, công việc kinh doanh của con giáp này sẽ khởi sắc. Bản mệnh nhận được lợi ích tài chính, có được sự đánh giá cao của những người xung quanh.

Theo Hải Thượng Lãn Ông ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình...

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Đúng 12h ngày 9/12/2023, 3 con giáp may mắn tới ào ào, vàng bạc thấm vào người, không ngừng phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay hạnh phúc khi ở cạnh người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc dễ dành chinh phục công việc ở nhiều vị trí cao.

Tình cảm: Tình cảm vốn dĩ cho bạn nhiều thử thách, và lòng tin để cùng nhau vượt qua.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần tăng, bạn biết cách làm giàu dựa vào năng lực.    

Sức khỏe: Thức khuya nhiều, cơ thể suy nhược.    

Đúng 12h ngày 9/12/2023, 3 con giáp may mắn tới ào ào, vàng bạc thấm vào người, không ngừng phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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