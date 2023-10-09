Đúng 12h ngày 9/10/2023, 3 con giáp khai thông tài vận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 02:28

Tử vi dự đoán vào 12h ngày 9/10/2023, 3 con giáp khai thông tài vận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Người tuổi Hợi có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý. Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Đúng 12h ngày 9/10/2023, 3 con giáp khai thông tài vận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất lý trí và khôn ngoan. Họ có suy nghĩ linh hoạt, mạnh mẽ và sáng suốt. Con giáp này khá cầu toàn, thích làm mọi việc theo kế hoạch. Trong công việc, dù có gặp khó khăn hay trắc trở, họ cũng không dễ dàng từ bỏ.

Người tuổi này sống lạc quan, có năng lực tiên phong mạnh mẽ. Họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra trước đó.

Người tuổi Tỵ biết trân trọng cơ hội, không lãng phí thời gian. Vì vậy, họ gặp liên tiếp những vận may trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc.

Không những thế, họ làm việc tập trung, cẩn thận hơn để tránh những sai sót. Cũng nhờ vậy mà họ đạt được thành tích tốt, lương thưởng cuối năm tăng lên đúng như mong đợi.

Đúng 12h ngày 9/10/2023, 3 con giáp khai thông tài vận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, điềm lành gõ cửa liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người mạnh mẽ điển hình. Họ luôn độc lập, năng động và luôn tràn đầy dũng khí tiến về phía trước. Con giáp này có đầu óc nhanh nhạy, tầm nhìn dài hạn, tràn đầy động lực làm việc. Dù xuất thân nghèo khó nhưng con giáp này luôn giữ được tư tưởng tích cực, nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống, số phận của mình và những người xung quanh mình.

Người tuổi Dần được Thần Tài ban phát của cải, tài lộc đặc biệt tốt. Nhờ bình tĩnh, mạnh mẽ và sáng suốt trong công việc, họ đạt được thành tích tốt, hiệu quả công việc nhân đôi.

Họ cũng có thêm những mối quan hệ, tốt cho công việc của họ sau này. Người tuổi này đầu tư, quản lý tài chính tốt nên tiền trong túi cứ nhiều thêm, no ấm bên gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 21/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rơi vào túi, giàu có vô biên, may mắn bám gót, tương lai rạng rỡ

Từ ngày 21/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rơi vào túi, giàu có vô biên, may mắn bám gót, tương lai rạng rỡ

Tử vi dự đoán từ ngày 21/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rơi vào túi, giàu có vô biên, may mắn bám gót, tương lai rạng rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 9/10/2023

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 2 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương