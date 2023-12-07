Đúng 12h ngày 7/12, 3 con giáp đổi vận giàu sang, mọi việc xuôi thuận, cần nắm bắt cơ hội phát tài, tương lai không ai nghèo

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không có nhiều đột phá trong công việc.

Tình cảm: Bạn không thích mối tình bị ảnh hưởng bởi nhiều người khác.

Công việc: Người tuổi Mùi cấp trên khiển trách, bạn chưa có nhiều sáng kiến đột phá trong công việc, cố gắng tìm hiểu kĩ vấn đề.

Tài lộc: Luôn bận rộn với công việc, tài chính cứ theo đó vào nhiều hơn.

Sức khoẻ: Thoải mái ăn những món ngon, không lo người khác để ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 12/2023, người tuổi Tỵ được Thần Tài ghé thăm nên rủng rỉnh tiền tiêu, lộc lá đổ về rất nhiều cho dù bản thân không vất vả, bon chen như trước đây.

Người tuổi Tỵ còn có thể gặp được quý nhân, phát tài, trúng thưởng lớn, tình yêu đích thực xuất hiện trong thời gian này.

Đúng 7/12, vận số của người tuổi Tỵ ngày càng thịnh vượng. Vận may trời ban cũng hay xuất hiện, có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống và công việc, sự nghiệp khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt, suôn sẻ.

Nếu người tuổi Tỵ biết nắm bắt thời cơ thì các vị thần May Mắn sẽ đến giúp đỡ bản mệnh trên hành trình kiếm tiền trả nợ, gặp được vận may tiền bạc, có thể mua được nhà, sắm được xe đón Tết. Những lo lắng và những vấn đề tầm thường sẽ tan biến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, thứ Năm ngày 7/12/2023 hôm nay, tuổi Thân cần chú ý đến cách thức giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bản mệnh không ý thức được lời nói và hành động của mình tác động tới người khác ra sao nên dễ có những hành vi gây tổn thương cho mọi người.

Người đã lập gia đình nên nhớ, vợ chồng không nên hơn thua với nhau, bởi việc đó chẳng đem lại lợi ích gì, chỉ khiến bầu không khí trong gia đình đều sẽ rất nặng nề, mệt mỏi. Hơn nữa, tình cảm gia đình rạn nứt sẽ tạo thời cơ để kẻ thứ ba chen chân.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.