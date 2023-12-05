Đúng 12h ngày 6/12/2023, 3 con giáp số mệnh vàng 10, ngồi không cũng hứng lộc, đón trọn giàu sang, tiền tỷ đổ đầy nhà

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vấn, tuyển chọn trong ngày này, bản mệnh rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không mấy yên bình. Con giáp này thường cho rằng mình ở vị trí cao hơn nên thích ra lệnh cho nửa kia. Tuy nhiên, cách hành xử vô lý của bản mệnh đang khiến đối phương thất vọng.

Người có công việc ổn định nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con giáp này đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử Vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay coi trọng công việc hơn cả một cuộc hẹn hò.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc bạn làm rất tốt, dành hết công sức, thời gian để hoàn thành.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm mất đi nhiều ý nghĩa tốt đẹp, cả hai nên dành thời gian nói chuyện cùng nhau.

Tài lộc: Mất một khoản tiền lớn, nhưng đã khắc phục được chỗ hỏng.

Sức khoẻ: Luôn biết cách dành thời gian cải thiện thu nhập bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.