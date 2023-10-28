Đúng 12h ngày 31/10, HẾT NGHÈO HẾT KHỔ 3 con giáp có thần tài dõi theo, đạp trúng hũ vàng, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 11:29

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, đầu tư khôn ngoan và không sợ khổ cực thì 3 con giáp này ắt có bạc tỷ trong tay, cuối năm gánh tiền mỏi lưng

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều quyết đoán, bản lĩnh và không sợ khổ cực. Dù gặp phải vô số khốn khó, tiên tục bị tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp thông minh này đều có thể vượt qua kiếp nạn, bình yên vô sự.

Những tháng đầu năm khá chật vật, công việc trì trệ nhưng từ tháng 10 trở đi đời Tý sẽ sang trang mới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lương thưởng tăng ầm ầm nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng phát tài phát lộc, tình tiền đỏ chót như son. 

Đúng 12h ngày 31/10, HẾT NGHÈO HẾT KHỔ 3 con giáp có thần tài dõi theo, đạp trúng hũ vàng, giàu sang hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện và không sợ khổ cực. Họ sẵn sàng đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Thế nên, con giáp giàu có này được cấp trên nâng đỡ, tiền của cứ lũ lượt ùa vào két tới tấp.

Tháng 10 lộc lá vây quanh, tháng 11 thần tài điểm danh, tháng 12 có cơ hội thăng chức tăng lương nên Mão một bước đổi đời, giàu sang vô đối. Hơn cả, chuyện tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn. 

Đúng 12h ngày 31/10, HẾT NGHÈO HẾT KHỔ 3 con giáp có thần tài dõi theo, đạp trúng hũ vàng, giàu sang hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, hoạt bát và nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Thân sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Thành công, may mắn, được trời Phật nâng đỡ nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng lắm của nhiều tiền, phúc lộc vây quanh.

Từ giữa tháng 10 trở đi Thân sẽ đạp trúng hũ vàng, giàu sang hơn người. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, đầu tư khôn ngoan và không sợ khổ cực thì Thân ắt có bạc tỷ trong tay, cuối năm gánh tiền mỏi lưng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ tháng 11/2023 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

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