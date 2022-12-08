Đúng 12h hôm nay - Rằm tháng 11 âm: Thần tài ghé thăm ban lộc lớn, 3 con giáp sướng từ trứng nước, số ngậm thìa vàng, thong dong hưởng lộc, cả đời sung sướng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tầm nhìn tốt, tích cực thể hiện bản thân, có dũng khí đối mặt với các thử thách nên thành quả đạt được không nhỏ.

Trước thềm năm mới họ cũng đón nhận nhiều điều bất ngờ đáng phần khởi. Điều này cũng khiến cho tốc độ thành công của họ ngày càng ổn định.

Rằm tháng 11 Âm lịch năm nay là thời gian tốt để họ cất cánh. Trong tháng này, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn sẽ hanh thông, càng ngày càng giàu có.

Con giáp tuổi Thìn không cần lo lắng về những khó khăn của cuộc sống. Chỉ cần hãy kiên trì bám trụ con đường họ chọn, tương lai sẽ có kết quả tốt.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không bao giờ ngại ngần hay lùi bước trước những khó khăn, thử thách, lại có tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp họ khá nhiều trong cuộc sống.

Con giáp này có con mắt nhìn xa trông rộng, luôn nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách sắc sảo. Tuổi Dậu là con giáp có số sướng từ nhỏ. Họ sinh ra đã gặp nhiều may mắn, tính cách lại luôn vui vẻ, nên thường gặp dữ hóa lành.

Hôm nay, đúng 12h ngày rằm, Dậu có vận may hiếm gặp, giúp những người tuổi Dậu gặt hái được nhiều thành công, báo hiệu tương lai rộng mở.

Những người thuộc con giáp này cũng hiếm khi phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Khi trưởng thành, dù không giỏi kiếm tiền nhưng lại được hậu thuẫn và có quý nhân kề bên nên cuộc sống lúc nào cũng sung túc, ấm no.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hôm nay, đúng 12h trưa, tuổi Ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra càng ổn thỏa, khó khăn tuy vẫn còn tồn đọng nhưng bằng ý chí vững vàng, sự quyết tâm và quý nhân dìu dắt mà bạn vượt qua nhanh chóng.

Vận trình tài lộc thăng hạng, nguồn thu nhập rộng mở, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều đón vận may, buôn may bán đắt, khách cũ thì nhớ, khách mới thì mong.

Lúc này túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, hãy nghĩ đến chuyện tích lũy một khoản vững chắc tạo nền móng vững chắc cho kế hoạch đầu tư sắp tới.

Tình cảm nhìn chung hạnh phúc, êm đềm; người độc thân nếu đang có tình cảm với ai thì hãy chủ động tích cực tiến tới mới mong dành được tình yêu từ họ, mau chóng tìm cơ hội ngỏ lời với đối phương.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.