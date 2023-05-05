Đúng 12h chiều nay, thứ Sáu 05/05/2023: 3 con giáp được Thần Tài hiển linh ban lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tử vi hôm nay ngày 5/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận hạn hôm nay có khó khăn, kiên trì sẽ vượt qua thử thách.

Tình duyên: Bạn dần hiểu ra được tâm ý người ấy, thường quan tâm và hỏi han nhau khi cả hai yêu xa.

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão nên cẩn trọng từng người, đừng để lòng tốt bị lợi dụng.

Tài lộc: Bất chợt có quý nhân giúp đỡ bạn kiếm ra được số tiền lớn.

Sức khỏe: Được gia đình chăm sóc sức khoẻ chu đáo, an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 5/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn cho thấy niềm đam mê với công việc hiện tại khi luôn hăng say sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị đáng nể. Dù có khá nhiều nhiệm vụ cùng lúc nhưng con giáp này vẫn hoàn toàn tập trung nên có thể giải quyết từng việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao. Hôm nay tuổi Thìn sẽ thể hiện bản thân hết mình, không nề hà bất kì thách thức hay sự cạnh tranh từ bất cứ ai. Chính sự chủ động và quyết liệt sẽ mang lại cho bản mệnh rất nhiều thành tích khả quan.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bản mệnh chẳng được suôn sẻ như sự nghiệp. Khi bản mệnh vừa định đặt lòng tin cho nửa kia thì đối phương lại gây ra một chuyện gì đó khiến niềm tin của bản mệnh sụp đổ. Người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nhờ có Lục Hợp cục che chở nên đón nhiều cơ hội thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp. Ngay lúc này, bạn cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian, tập trung cho công việc của mình. Thành công sẽ không bao giờ đến với người lười biếng đâu.

Cơ hội lần này không phải ai cũng có được, bản mệnh hãy trân trọng nhé. Cố gắng phát huy hết khả năng của mình cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm với việc mình làm thì chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Phương diện tài lộc trong ngày tương đối ổn định, nhìn chung tuổi này không phải lo lắng quá nhiều, chi tiêu vẫn nằm trong kế hoạch. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể tìm thêm việc tay trái hay kinh doanh buôn bán ở quy mô nhỏ trước để có thể luôn kiểm soát được tình hình.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm