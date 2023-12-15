Đúng 12 ngày liên tiếp tới (16/12-28/12), 3 con giáp gặp thời vận đẹp, tiền tỷ chắc trong tay, sung túc no ấm, rực rỡ hơn người

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (16/12-28/12), tuổi Dậu có được những chỉ dẫn phù hợp. Điều này sẽ giúp bản mệnh có thể khai phá những điều có ích cho những dự án mà mình đang theo đuổi bao lâu nay.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ những chuyện ngoài luồng như một lời chê tiêu cực về một nửa của bản mệnh. Nếu con giáp này vững tin thì sẽ không bị tác động và tiếp tục vun đắp tình cảm mà bản mệnh đang có.

Hoặc nếu tuổi Dậu đang có suy nghĩ muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm thích hợp để cân nhắc kỹ lưỡng. Những ai đã có kế hoạch từ trước, đã chuẩn bị được mọi điều kiện thì có thể chủ động thay đổi càng sớm càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là những người lạc quan, nhiệt tình và thích phiêu lưu, tuổi Dần mong muốn khám phá thế giới và theo đuổi lối sống tự do, thoải mái.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (16/12-28/12), nhờ thần may mắn chiếu mệnh mà những người tuổi Dần sẽ có cơ hội mới trong học tập và phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này học hỏi kiến thức, kỹ năng mới và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, trong lĩnh vực chuyên môn, người tuổi Dần sẽ hoàn thành tốt công việc và có thể thăng tiến, tăng lương.

Thời gian này sẽ là thời điểm để người tuổi Dần theo đuổi kiến thức và phát triển sự nghiệp. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội, tích cực học hỏi và nâng cao năng lực của mình. Đồng thời, họ cũng nên duy trì thái độ lạc quan và tự tin vì điều này sẽ mang lại cho tuổi Dần nhiều thành tựu đáng khen ngợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 ngày liên tiếp tới (16/12-28/12), người tuổi Tuất luôn bình thản trước những sóng gió.

Công Việc: Người tuổi Tuất luôn trau dồi kỹ năng phục vụ tốt công việc, luôn làm hài lòng tất cả những đối tác bạn đang làm việc.

Tình Cảm: Trong tình cảm, bạn dù độc thân nhưng tình cảm bạn luôn vui vẻ với người thân, bạn bè.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, làm việc tốt tài chính tự khắc vào túi của bạn.

Sức Khoẻ: Tinh thần khoẻ khoắn, làm việc thoải mái, tự do.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.