Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023: 3 con giáp cập bến giàu có, đón vận phú quý, phúc khí dồi dào, tiền vô như nước ào ào

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 13:33

Đúng 12 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp sau hễ quơ tay là có tiền, cứ thế mà đổi đời, tài lộc nở rộ khó ai sánh bằng.

Tuổi Thìn 

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023, người tuổi Thìn hôm nay đang tìm cơ hội cho bản thân, tìm kiếm công việc phù hợp hơn.     

Công việc: Người tuổi Thìn đang lo lắng cho công việc, cho tương lai khi bạn chưa tìm được công việc bản thân thấy thích hợp.   

Tình cảm: Tình cảm bạn khao khát tìm kiếm cơ hội mới, tìm người hiểu bản thân và chăm sóc bạn.

Tài lộc: Tích luỹ thời gian dài sẽ giúp bạn chọn được nguồn tài chính thích hợp.  

Sức khoẻ: Nên hạn chế ăn cay, ăn những món chứa nhiều bột ớt. 

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023: 3 con giáp cập bến giàu có, đón vận phú quý, phúc khí dồi dào, tiền vô như nước ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023, người tuổi Mùi sẽ có vận may cực kì tốt, vạn sự như ý. Những thành quả bạn đạt được không chỉ vì may mắn mà còn do chính bản thân bạn đã nỗ lực suốt thời gian qua. 

May mắn đến mức có thể coi như cuộc sống của Mùi bước sang một trang hoàn toàn mới, tài lộc cứ thể đổ dồn vào nhà. Thậm chí, những chuyện xui xẻo cũng bị vận cát xóa tan tất cả. Bạn sẽ có một khoảng thời gian thoải mái tận hưởng, không phải lo nghĩ gì trong cuộc sống.   

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023: 3 con giáp cập bến giàu có, đón vận phú quý, phúc khí dồi dào, tiền vô như nước ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023, tuổi Dậu may mắn trúng thưởng. Người làm kinh doanh, buôn bán có nguồn tiêu thụ hàng hóa ổn định, lợi nhuận đều đặn.

Khi tài chính đang dư dả, tuổi Dậu nên nghĩ nhiều hơn tới việc tích lũy. Tiết kiệm tiền cho tương lai luôn là một mục tiêu dài hạn quan trọng. Con giáp này nên nhận thức sớm vấn đề này để lúc ốm đau hay ngay cả khi tuổi già sức yếu cũng không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ hiện tại không mang lại cho bản mệnh cảm giác yên tâm và an toàn. Tuổi Dậu thấy hoang mang không biết mình muốn gì và nên làm gì lúc này, dần trở nên bị động và luôn giấu mọi chuyện trong lòng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023: 3 con giáp cập bến giàu có, đón vận phú quý, phúc khí dồi dào, tiền vô như nước ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tuần mới tới đây (25/9 - 1/10), 3 con giáp này phát tài nhanh chóng, vinh hoa bạt ngàn, tiền trong ngân hàng không chỉ tăng thêm 1 mà là rất nhiều số.

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