Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023: 3 con giáp cập bến giàu có, đón vận phú quý, phúc khí dồi dào, tiền vô như nước ào ào

Tuổi Mùi

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023, người tuổi Mùi sẽ có vận may cực kì tốt, vạn sự như ý. Những thành quả bạn đạt được không chỉ vì may mắn mà còn do chính bản thân bạn đã nỗ lực suốt thời gian qua.

May mắn đến mức có thể coi như cuộc sống của Mùi bước sang một trang hoàn toàn mới, tài lộc cứ thể đổ dồn vào nhà. Thậm chí, những chuyện xui xẻo cũng bị vận cát xóa tan tất cả. Bạn sẽ có một khoảng thời gian thoải mái tận hưởng, không phải lo nghĩ gì trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Đúng 12 ngày cuối tháng 12/2023, tuổi Dậu may mắn trúng thưởng. Người làm kinh doanh, buôn bán có nguồn tiêu thụ hàng hóa ổn định, lợi nhuận đều đặn.

Khi tài chính đang dư dả, tuổi Dậu nên nghĩ nhiều hơn tới việc tích lũy. Tiết kiệm tiền cho tương lai luôn là một mục tiêu dài hạn quan trọng. Con giáp này nên nhận thức sớm vấn đề này để lúc ốm đau hay ngay cả khi tuổi già sức yếu cũng không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ hiện tại không mang lại cho bản mệnh cảm giác yên tâm và an toàn. Tuổi Dậu thấy hoang mang không biết mình muốn gì và nên làm gì lúc này, dần trở nên bị động và luôn giấu mọi chuyện trong lòng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

