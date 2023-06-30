Đúng 12 giờ trưa 30/6/2023, 3 con giáp được Thần Tài ghi danh sổ VÀNG, đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 00:28

Theo tử vi, những con giáp sau bứt phá vượt qua mọi rào cản, có cuộc sống đổi mới, tăng tiến công danh và tài lộc.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 30/6/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này khẳng định được vị thế trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Bản mệnh có thể được giao cho phụ trách những vấn đề rất quan trọng.

Trên phương diện tình cảm, có những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của tuổi Sửu với nửa kia. Có lẽ điều hai người mong muốn luôn trái ngược nhau nên những mâu thuẫn mới chẳng thể nào hóa giải được.

Những người trẻ tuổi đừng vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người mình chưa thực sự hiểu rõ. Hãy dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu đối phương sâu hơn trước khi đi tới quyết định ở bên ai đó.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 12 giờ trưa 30/6/2023, 3 con giáp được Thần Tài ghi danh sổ VÀNG, đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Nhờ được thần may mắn chiếu mệnh mà người tuổi Dần có điều kiện thuận lợi hơn trong ngày cuối cùng của tháng 6. Thế nhưng con giáp này không nên chủ quan mà vẫn cần giữ thái độ làm việc tích cực, tự tin. Bên cạnh đó, tuổi Dần là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm và không ngừng nâng cao chất lượng công việc nên khó khăn đến mây cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Thời gian tới, dù tiền tài rủng rỉnh nhưng tuổi Dần không nên đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đời họ. Ngoài sự nghiệp hanh thông, tiền tài ổn định thì đường tình cảm của con giáp này cũng rạng rỡ trong thời gian tới. Với tuổi Dần độc thân, đây là thời gian để họ làm quen với người mới và phát triển thêm mối quan hệ cá nhân. 

Đúng 12 giờ trưa 30/6/2023, 3 con giáp được Thần Tài ghi danh sổ VÀNG, đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 30/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ người nhẹ nhàng, tình cảm.    

Công việc: Trong công việc, người tuổi Ngọ làm việc từ tốn, biết khiêm tốn và làm việc nhóm hiệu quả.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn đang có nhiều người theo đuổi, tình cảm hiện tại bạn chưa tìm được đối tượng phù hợp với bản thân. 

Tài lộc: Về tài lộc, vận may tài chính cho bạn những cơ hội đầu tư mới, giúp bạn có thêm những cơ hội học hỏi thêm kiến thức cho chính mình. 

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, luôn cố gắng dành thời gian tập luyện, ăn uống và kết hợp thưa giãn, nghỉ ngơi.

Đúng 12 giờ trưa 30/6/2023, 3 con giáp được Thần Tài ghi danh sổ VÀNG, đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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