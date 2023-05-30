Tử vi của 12 con giáp cho thấy Mão nên chú ý giải quyết những vấn đề trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Để những chuyện này càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng và càng khó giải quyết hơn, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của bạn. Trong quá trình làm việc chung, nếu có quan điểm trái ngược, đừng vội làm ầm mọi chuyện lên. Bạn nên chấp nhận sự khác biệt của đôi bên bởi ai cũng có quan điểm riêng. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình tới đâu, bản mệnh cũng nên biết phản bác đúng lúc và đúng mực.

Về tình cảm, bạn hãy nhớ thẳng thắn mới là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bền vững và lành mạnh. Dù có yêu thương và quan tâm người ấy đến đâu, nếu như cách thể hiện của bạn không đúng thì đối phương cũng chẳng thể cảm nhận được tâm ý của bạn.

Việc được Tam Hợp che chở như tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao để tuổi Thìn càng thêm hăng hái hoàn thành các công việc quan trọng của mình. Tinh thần xông xáo và hết mình này giúp bạn có thể nhận về những kết quả khả quan, hưởng trọn quyền lợi mà bản thân mình xứng đáng được nhận. Phương diện tài lộc của Thìn được đánh giá là ổn định. Tài chính vững vàng nên con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi nhạy bén của bản thân, bạn sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập đấy.

Về mặt tình cảm, chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, mọi chuyện sẽ không quá suôn sẻ đâu. Dường như bạn đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ hiện tại. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy mà đôi khi còn khiến bạn có những suy diễn vô lý về đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thêm kiên định với lựa chọn của mình. Con giáp này hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt. Trong mọi hoàn cảnh đều giữ sự bình tĩnh, nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ. Tiếc là vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm, đào hoa kém sắc nên duyên mỏng đến rồi lại đi, người độc thân dù có duyên gặp gỡ nhưng không giữ được tình yêu bên mình.

Trong khi đó những người đã có đôi gặp phải vấn đề về duy trì hạnh phúc gia đình. Vợ chồng hay xung khắc về những chuyện xoay quanh cuộc sống cơm áo gạo tiền hằng ngày. Hai người nên tìm cách giải quyết triệt để chứ đừng giữ trong lòng để rồi nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm