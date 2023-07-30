Đúng 11h ngày 31/7, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, giàu có bùng nổ, tiền của gấp bội, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 20:35

Tử vi dự đoán vào 11h ngày 31/7, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, giàu có bùng nổ, tiền của gấp bội, mọi điều suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Đúng 11h ngày 31/7, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, giàu có bùng nổ, tiền của gấp bội, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất được lòng người, dịu dàng lại tốt bụng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái. Xung quanh họ có nhiều người vây quanh. Trong công việc, người tuổi Hợi rất cầu tiến.

Dù xuất phát điểm khiêm tốn, con giáp này rất ham học hỏi và may mắn được quý nhân giúp đỡ. Trong tương lai, con giáp này cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Người tuổi Hợi sẽ thể hiện năng lực của mình trong công việc. Họ có cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Con giáp tuổi này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông, hạnh phúc.

Đúng 11h ngày 31/7, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, giàu có bùng nổ, tiền của gấp bội, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình cởi mở, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt mọi người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng con giáp này vẫn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ và mục tiêu mà mình đã đề ra trước.

Những người thuộc con giáp này hầu như không ngại khó ngại khổ. Con giáp này rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, mong rằng mình có thể đạt được điều gì đó mỗi ngày. Họ không tính đếm đến chuyện được mất mà luôn nỗ lực hết mình.

Con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân. Đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp với bản thân. Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn soi chiếu, tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn soi chiếu, tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê

Tử vi dự đoán vào 2 tuần đầu tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn soi chiếu, tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi ngày 31/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 25 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 10 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi