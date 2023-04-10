Đúng 11h đêm ngày 11/4 hóa giải vận đen: 3 con giáp thời tới khó cản được Cát Tinh chiếu mệnh, tiền đổ về tài khoản như thác, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 21:57

Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút. Sau 11h đêm nay, chuyện tình duyên cũng tương đối suôn sẻ

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra “thuận buồm xuôi gió". Người tuổi này làm việc gì cũng không gặp trở ngại do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Ngoài ra, tinh thần hăng hái và thái độ làm việc cầu tiến giúp cho bản mệnh có thêm sự ưu ái từ phía cấp trên. 

Tình cảm không tốt đẹp như mong đợi. Người độc thân không nên gượng ép bất cứ điều gì mà bản thân mình không mong muốn, còn người đã có đôi có cặp nảy sinh mâu thuẫn với người ấy do bất đồng quan điểm sống. 

Đúng 11h đêm ngày 11/4 hóa giải vận đen: 3 con giáp thời tới khó cản được Cát Tinh chiếu mệnh, tiền đổ về tài khoản như thác, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhắc nhở tuổi Tý cần quyết đoán hơn, đặc biệt là trong công việc. Tính cách ba phải là không tốt chút nào, đồng thời bạn cũng nên có những chính kiến riêng của bản thân, tránh để những lời nói của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến mình.

Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút. Tuần tới chuyện tình duyên cũng tương đối suôn sẻ. Cả hai không có bất đồng hay cãi vã nào nghiêm trọng. Điều duy nhất bạn cần làm là hẹn hò và trò chuyện với đối phương nhiều hơn nữa.

Đúng 11h đêm ngày 11/4 hóa giải vận đen: 3 con giáp thời tới khó cản được Cát Tinh chiếu mệnh, tiền đổ về tài khoản như thác, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong công việc người tuổi Dần đang thay đổi vị trí làm việc, tiếp cận với nhiều đối tượng hợp tác nên cảnh giác kẻo mắc lừa. Tài lộc thất thoát lớn, chú ý tìm hiểu kĩ lưỡng kênh đầu tư.

Người tuổi Dần tình duyên bạn trao đi nhờ duyên số mà gặp đúng người vừa ý, hợp tính cách. Những người tuổi này, nên chú đến bữa sáng vì nó rất quan trọng, dù trẻ hay già nên cân bằng các bữa ăn quan trọng trong ngày.

Đúng 11h đêm ngày 11/4 hóa giải vận đen: 3 con giáp thời tới khó cản được Cát Tinh chiếu mệnh, tiền đổ về tài khoản như thác, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp có cơ may TRÚNG SỐ giàu có ú ụ, đếm tiền mỏi tay, vượng vận tài lộc, thu hết may mắn của thiên hạ trong 6 ngày nữa (16/4)

3 con giáp có cơ may TRÚNG SỐ giàu có ú ụ, đếm tiền mỏi tay, vượng vận tài lộc, thu hết may mắn của thiên hạ trong 6 ngày nữa (16/4)

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