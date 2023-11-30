Đúng 1/12/2023, 3 con giáp tài lộc đến tay, bản mệnh thịnh vượng, tiền đẻ ra tiền, giàu to bất chấp

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay mệt mỏi vì nhiều áp lực đến cùng một lúc.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đang có những trở ngại, cố gắng tìm hiểu thật kĩ những việc bạn đang làm.

Tài lộc: Luôn mang đến sự tự tin bên cạnh người bạn yêu.

Sức khoẻ: Luôn thích công việc bận rộn, không dành nhiều thời gian cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, khôn ngoan và tinh tế. Con giáp này được nhiều người yêu thương, bề trên nâng đỡ hết mực. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, tuổi Tỵ đã thể hiện bản lĩnh của mình. Bản mệnh gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ không ngừng, tuổi Tỵ ăn nên làm ra, cuộc sống no đủ.

Tử vi dự báo rằng đúng 1/12, tuổi Tỵ dù làm chủ hay đang làm công ăn lương đều có tài vận thăng hoa. Càng về cuối năm, con giáp này càng thu về nhiều lợi nhuận. Bản mệnh không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều về công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 1/12/2023 đem lại tin vui tài lộc cho tuổi Dậu. Nếu làm việc tốt, bản mệnh có thể nhận được một khoản thưởng xứng đáng. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ gì đó để thúc đẩy mình tiếp tục vươn lên.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, người độc thân nên thay đổi những tính cách không tốt của mình, như vậy mới có thêm nhiều người theo đuổi. Con giáp này chớ coi mình là nhất và tỏ vẻ coi thường mọi người xung quanh

Nếu đã có nửa kia, tình cảm của bản mệnh không được như ý muốn do đôi bên có những nghi ngờ, không tin tưởng vào nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, đôi bên nên trò chuyện thẳng thắn chứ không phải là giấu ở trong lòng.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.