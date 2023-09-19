Đúng 1/10/2023: 3 con giáp thu nhập nhảy vọt, hoan hỷ đón tài lộc ồ ạt vào nhà, vận mệnh thăng hoa rực rỡ

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu chi tiêu thoải mái, dễ chịu.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn thoải mái trong mối quan hệ mới, luôn tìm cách vun đắp tình cảm.

Công việc: Người tuổi Sửu trong vận trình công danh bạn biết cách tiếp cận công việc mới.

Tài lộc: Về tài lộc, những may mắn tài lộc giúp bạn thoải mái chi tiêu, dễ chịu.

Sức khoẻ: Sức khoẻ tinh thần rất quan trọng, luôn có tinh thần thể dục thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Họ cũng rất lương thiện, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Từ tháng 10 dương, con giáp này sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh

Nếu những người này tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp sẽ được nâng cao. Cũng nhờ vận son tiền bạc mà người tuổi Ngọ có thể mua nhà, tậu xe, tài sản gia tăng đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng 10/2023, Tam Hợp cục xuất hiện người tuổi Mão cho thấy bản mệnh may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình.

Đúng 1/10, Mão trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác đó.

Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên vì con giáp này vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên bạn có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.