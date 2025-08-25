Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ vào đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), tuổi Mão may mắn được Chính Quan trợ lực nên những bạn đang muốn nhảy việc, xin thăng chức hoặc thi công chức sẽ gặp nhiều may mắn. Điều này không tự nhiên có được mà tất cả là nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của bản mệnh. Tài lộc chịu nhiều áp lực do lâm Tương Hình. 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thủy Mộc tương sinh. Đừng vì bị chê bai mà ép bản thân phải thay đổi, hãy cứ là chính mình người phù hợp sẽ đến với bạn. Một số người có lịch hẹn với người khác trong hôm nay, buổi hẹn diễn ra rất vui vẻ.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), Thiên Quan nhắc nhở tuổi Thân đừng quá xem trọng lời hứa hẹn của ai đó vì họ có thể quên. Tốt hơn hết bạn phải có biện pháp, kế hoạch riêng để đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra. Bạn hãy kiên trì và có trách nhiệm trong công việc đừng vì thấy việc khó mà có suy nghĩ bỏ dở giữa chừng.

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kim - Hỏa xung khắc cho thấy người độc thân có vẻ khó mở lòng với người khác trong ngày hôm nay. Dù có người chủ động tiếp cận thì bạn vẫn tìm đủ lý do để từ chối. Các cặp đôi cũng không hiểu cho hoàn cảnh của nhau nên thường xuyên cãi vã không ngừng.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), nhờ Chính Ấn chiếu mệnh nên Ngọ khá hợp với vai trò lãnh đạo và chiếm được ưu thế về mình trong công việc hôm nay. Tử vi có nói hôm nay những người đang theo nghiệp kinh doanh hoặc quan chức thì sẽ đạt được những bước tiến thuận lợi.

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Đường tình duyên cũng không thuận lợi do Thủy Hỏa bất dung. Người độc thân vì có nhiều mối lo khác trong cuộc sống nên thời gian này vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện tình yêu. Các cặp đôi sắp tổ chức đám cưới dễ cãi nhau vì những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

