Đúng 10h ngày 1/7, các tuổi sau được Chính Tài soi chiếu: Mọi sự đều rất tốt đẹp, con đường tài lộc, công danh rộng mở, hốt vàng hốt bạc sướng tay

Những người tuổi Tuất rất đáng tin cậy, họ thật thà và ngay thẳng. Họ giàu cảm xúc, rất dễ đồng cảm với người khác. Người tuổi Tuất đối xử với người xung quanh rất tốt bằng sự chân thành của mình. Họ không quá háo hức với thành công nhanh chóng trong cuộc sống, họ thực sự có thể sống một cuộc sống an nhàn, khả năng phát triển sự nghiệp của họ rất lớn.

Nguồn tiền đổ về túi của người tuổi Dần ào ào khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh “thắt lưng buộc bụng” như khoảng thời gian trước đó.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Thậm chí một vài người chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên.

Người làm ăn kinh doanh biết chớp lấy cơ hội làm ăn phù hợp với khả năng của mình nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập. Có thể thấy rằng dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được.

Tháng này còn là thời điểm thích hợp để bạn kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi khéo ăn khéo nói, tính tình lại hiền lành, nhân hậu, biết nghĩ cho người khác, bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại bướng bỉnh. Họ có nhiều ý tưởng trong đầu, khả năng học hỏi cao, nhưng luôn có chút lo lắng, sợ thất bại, sợ bản thân không đủ năng lực. Nếu không dám ra tay chiến đấu, tuổi Mùi sẽ không có hy vọng, không bao giờ có thể ngẩng cao đầu. Chính vì vậy, tuổi Mùi quyết định thay đổi bản thân.

Càng dũng cảm càng có nhiều cách, khi đã có phương hướng để nỗ lực và mục tiêu để phấn đấu, phần còn lại phụ thuộc vào sự chăm chỉ và vận may của bạn. Sự nghiệp và cung tài lộc đầy may mắn của tuổi Mùi sẽ mở ra một bước ngoặt và sự đột phá. Cứ theo kế hoạch của bản thân mà tiến lên từng bước, càng ngày càng suôn sẻ. Nếu chọn được thời điểm và phương hướng tốt, tuổi Mùi càng chăm chỉ càng gặp nhiều may mắn. Một ngày nào đó, sự nghiệp của họ cất cánh, những điều ước thành hiện thực và mục tiêu sẽ đạt được.

