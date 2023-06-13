Đúng 10h ngày 14/6, Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên điểm vàng 3 con giáp, công việc xuôi chèo mát mái, làm đâu thắng đó, tậu nhà tậu xe tới tấp

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 18:25

3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm danh lãnh tiền tỷ, sự nghiệp vụt sáng, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Dần

Vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Dần , chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Dần sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Dần luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Dần rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng. Tình hình sức khỏe của tuổi Dần hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Dần thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Đúng 10h ngày 14/6, Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên điểm vàng 3 con giáp, công việc xuôi chèo mát mái, làm đâu thắng đó, tậu nhà tậu xe tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân “lên như diều gặp gió” nhờ có Cát Tinh nâng đỡ. Vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng nên bản mệnh có thể sớm thành công trên bất cứ lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ chút nào. Những cố gắng mà con giáp này bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua cuối cùng cũng được đáp trả bằng kết quả một cách xứng đáng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Người tuổi này làm việc quên cả thời gian dành cho gia đình nên vô hình trung tạo ra cho đối phương đối phương cảm giác bất an, buồn phiền.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi hôm nay có nhiều cơ hội mở rộng công việc trên thị trường quốc tế. 

Công việc: Người tuổi Hợi hôm nay được bạn bè giới thiệu, có nhiều cơ hội thể hiện chính mình, có thể ra nước ngoài. 

Tình duyên: Người độc thân vẫn chưa tìm được người phù hợp, thường cô đêm mỗi khi quay trở về nhà. 

Tài lộc: Tiền bạc dư dả chi tiêu, có tốn nhiều chi phí cho vé máy bay. 

Sức khỏe: Say xe nhớ mang theo thuốc khi đi xa. 

Đúng 10h ngày 14/6, Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên điểm vàng 3 con giáp, công việc xuôi chèo mát mái, làm đâu thắng đó, tậu nhà tậu xe tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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