Tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp ký được hợp đồng lớn trong đúng 10 ngày tới. Vận may của bạn lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tĩnh tâm và hướng nội. Thế nên tuổi Tuất nên tìm tới sự tĩnh lặng trong tâm mình thông qua các buổi thiền định để bạn có thể làm trống tâm trí và cho phép nguồn cảm hứng tuôn trào, gia tăng sức sáng tạo. Khi đó bạn sẽ đưa ra những câu nói có tính quyết định, tác động mạnh tới tâm lý khách hàng, họ cảm thấy cực kỳ thuyết phục và muốn ký kết hợp đồng ngay với bạn. Màu tím, xanh lam và sự kết hợp của cả hai sẽ mang lại may mắn cho cho con giáp tuổi Tuất. Ngoài ra, những món đồ có hình dáng vương miện cũng mang tới quyền lực, sức mạnh, giúp bạn tự tin và tỏa sáng trong tháng 6 này.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới, người tuổi Thân thông minh, tốt bụng, trong cuộc sống thường bộc lộ khí chất đặc biệt đáng ngưỡng mộ.

Hơn nữa, con giáp này mạnh dạn dấn thân, luôn có các ý tưởng độc đáo, phá cách để nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ đó, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện rất nhiều trong năm nay, không còn bị khó khăn níu chân nữa.

Đúng 10 ngày tới, con giáp tuổi Thân phát đạt nhờ làm ăn thành công, có nhiều cách kiếm tiền mới nên nhanh chóng giải quyết được các khó khăn.

Con giáp này đạt được mục tiêu đề ra và phát triển thuận lợi, kiếm tiền ngày càng nhiều. Nửa năm tới, họ thoát khỏi kiếp nghèo khó, đón nhận nhiều chuyện tốt đẹp.

Tuổi Sửu

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Theo tử vi, người tuổi Sửu đúng 10 ngày tới này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn. Bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Về công việc, nhờ luôn chăm chỉ và tích cực nên người tuổi Sửu rất được cấp trên trọng dụng. Đây cũng là thời điểm tốt để gây ấn tượng mạnh hơn với lãnh đạo và giành về những thành quả cho bản thân. Tuy nhiên, người tuổi Sửu nên đẩy nhanh tiến độ trong công việc bởi đôi khi sự cẩn thận quá mức đang khiến họ tiến chậm hơn trên con đường tới thành công. Tốt hơn hết nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả bởi đây là lúc họ bước vào thời kỳ hoàng kim hơn tất cả những giai đoạn trước đây.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng.

Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

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