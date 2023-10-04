Đúng 10 ngày tới (5/10-15/10), top con giáp đón nhận hàng tỷ lời khen, ví dày lên gấp mười lần giữa tháng 10/2023

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 20:16

Kèm với số tiền từ việc đầu tư, bạn thoải mái vùng vẫy trên biển tiền, tha hồ mua sắm, tiêu xài.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ nhận được nhiều cơn mưa lời khen vào giữa tháng 10. Bạn có nhiều bước phát triển mới trong sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Trong công việc, bạn được bổ nhiệm chức vụ mới, mọi sự thuận lợi.

Cấp trên và đồng nghiệp đã nhận ra được tài năng của bạn nên vị trí của bạn được giữ vững trong lòng mọi người. Ngọ nên tận dụng cơ hội này để thực hiện kế hoạch cũng như những dự án của bản thân. Bởi bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt ngoài mong đợi. Đặc biệt là hãy tận dụng những cơ hội đầu tư vào bất động sản, nhà đất để thu về số tiền khủng.

Đúng 10 ngày tới (5/10-15/10), top con giáp đón nhận hàng tỷ lời khen, ví dày lên gấp mười lần giữa tháng 10/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng, lường trước được nhiều rắc rối sắp xảy ra. Đặc biệt vào giữa tháng 10, bạn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc đổ về không ngừng khiến bạn hoa mắt chóng mặt, không biết tiêu xài sao cho hết.

Thời điểm này, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ việc đầu tư. Vì vậy hãy tận dụng thời cơ tốt để làm giàu. Tuy nhiên đừng quá tin tưởng người khác mà chuốc về nhiều buồn phiền cho mình. Bạn hãy đầu tư khôn ngoan để không phải gặp rắc rối tiền mất tật mang, mối quan hệ cũng không còn.

Đúng 10 ngày tới (5/10-15/10), top con giáp đón nhận hàng tỷ lời khen, ví dày lên gấp mười lần giữa tháng 10/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp giỏi nhất vào giữa tháng 10. Tài năng của bạn được cấp trên công nhận. Thời điểm này, vận trình của bạn như bước sang một trang mới, sáng sủa và hanh thông hơn. Những khó khăn trước đó đã qua đi, bạn chỉ cần ngồi không hưởng thụ những thành quả mà bản thân đạt được.

Bên cạnh đó, Thần Tài liệt bạn vào danh sách vàng nên tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Những người vay mượn tiền bạn lúc trước tự động mang đến tận nhà trả. Nhờ vậy mà bạn có khoản tiền chi tiêu thường ngày, không sợ thiếu thốn. Kèm với số tiền từ việc đầu tư, bạn thoải mái vùng vẫy trên biển tiền, tha hồ mua sắm, tiêu xài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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