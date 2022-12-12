Đúng 10 ngày tiếp theo (13/12 - 22/12/2022), Quý Nhân - Thần Tài thay nhau ban lộc, 3 con giáp như 'Gà hóa Phượng hoàng lửa', tiền tài chất thành núi, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết

Đúng 10 ngày tiếp theo, người tuổi Thân sẽ có những khoảng sáng, điển hình là vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Với những người tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Trời sinh Thân là con giáp hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ điềm đạm, biết đối nhân xử thế nên được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, tiền tài dư dả khiến ai cũng hờn.

Thông minh, nhạy bén và dám nghĩ dám làm nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp người tuổi Dần đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng quyết tâm theo đuổi đam mê con giáp này càng dễ giàu có.

Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Lúc ấy, tuổi Thân không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Trong khoảng thời gian này, những người tuổi Dần chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, tuổi Dần sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để. Thu nhập của tuổi Dần sẽ ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái.

Dần sẽ được hưởng phúc khí trời cho, tiền tài viên mãn. Càng về cuối năm Dần càng ăn nên làm ra, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền.

Dần sẽ được hưởng phúc khí trời cho, tiền tài viên mãn. Càng về cuối năm Dần càng ăn nên làm ra, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Trong cuộc sống nhiều khi những người tuổi Mão lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ liên tục được thần tài và thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đạp trúng hũ vàng. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng thành công viên mãn, giàu có chỉ trong tích tắc. Chưa kể, con giáp này còn có tình duyên mặn nồng ấm êm, hạnh phúc như ý.

Dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.