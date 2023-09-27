Đúng 10 ngày nữa (7/10), 3 con giáp PHÚC KHÍ dồi dào, may mắn TỘT ĐỈNH, an nhàn hưởng lộc TRIỆU NGƯỜI GHEN TỴ

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 21:18

Tử vi 12 con giáp cho thấy 10 ngày tới, người tuổi Hợi có vận trình tài lộc hanh thông, vượng phát vô cùng. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, luôn cố gắng không ngừng vì điều mình muốn. Tuy trong năm 2023, tiền tài của con giáp này không được khởi sắc, đầu năm đã gặp phải nhiều chuyện khó khăn khiến tài vận bị tác động không ít. Nhưng vốn là người đầy nhiệt huyết, người tuổi Ngọ không lúc cúi đầu trước thử thách. Họ luôn thích nghi và cố gắng sửa đổi vấn đề.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 10 ngày tới đây, người tuổi Ngọ sẽ được sao may mắn chiếu rọi. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng, quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Từ đây, đường tài vận cuản bản mệnh sẽ có những thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp của con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp.

Đúng 10 ngày nữa (7/10), 3 con giáp PHÚC KHÍ dồi dào, may mắn TỘT ĐỈNH, an nhàn hưởng lộc TRIỆU NGƯỜI GHEN TỴ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được cho là giỏi kiếm tiền. Dù giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không bao giờ thiếu thốn. Thời gian vừa qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

Tuổi Thân còn phải thường xuyên đối mặt với những người chuyên gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo và biết giữ cho quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ.

Trong giai đoạn tới đây, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có khả năng. Vì vậy, hãy cứ kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này nhé.

Đúng 10 ngày nữa (7/10), 3 con giáp PHÚC KHÍ dồi dào, may mắn TỘT ĐỈNH, an nhàn hưởng lộc TRIỆU NGƯỜI GHEN TỴ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho thấy 10 ngày tới, người tuổi Hợi có vận trình tài lộc hanh thông, vượng phát vô cùng. Đây là đoạn thời gian con giáp này được thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tài lộc. Thậm chí, có người đột nhiên trong tay tiền bạc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thêm những nguồn thu lớn trong khoảng thời gian này.

Tháng 10 tới đây, vận may sẽ bùng nổ giúp cho bản mệnh tài lộc vượng phát, thu nhập cao ngút trời. Tình yêu, cuộc sống của 3 con giáp này cũng từ đây mà ấm no khiến cho người khác phải thập phần ghen tị.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong thời điểm cuối năm, người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý.

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