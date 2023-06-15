Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp dễ kiếm tiền tỷ, vận đỏ hơn son, cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, gia đình hưởng phúc, nhân duyên mở rộng

Tâm linh - Tử vi 15/06/2023 16:52

3 con giáp sau có đường tiền tài may mắn do Chính Tài trợ mệnh nên có hầu bao rủng rỉnh, nguồn thu ổn định sẽ tăng đều dần dần giúp bản mệnh không phải đau đầu nữa.

Tuổi Sửu

Sửu Thìn Tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Sửu không được chủ quan, không vội tin tưởng ai. Nhất là có nhiều người cố tình lấy lòng tin của bạn sau đó tìm cách để làm hại hoặc lợi dụng uy tín của bạn làm việc sai trái. Đừng vội mừng vui với cơ hội mà tiền bạc mang lại, con giáp tuổi Sửu nên thận trọng với vận may của Chính Tài.

Không nên mua sắm quá nhiều, thay vào đó, hãy để dành tiền đầu tư vào kiến thức, kỹ năng, hoặc những cơ hội tiềm năng. Thời gian này, bản mệnh cũng đừng nên lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Bạn nên chọn cách lắng nghe bản thân và ưu tiên những cách thức chăm sóc chính mình thật tốt.

Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp dễ kiếm tiền tỷ, vận đỏ hơn son, cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, gia đình hưởng phúc, nhân duyên mở rộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm. Có thể bạn đang đứng trước một mối quan hệ tay ba mà không biết phải giải quyết thế nào mới hạn chế được tối đa các tổn thương. Với người đã lập gia đình, sự thiếu lắng nghe khiến quan hệ vợ chồng ngày một lạnh nhạt. Hai người chỉ chú tâm vào công việc của riêng mình mà ít dành thời gian cho nửa kia. Cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện đấy.

Tỷ Kiên cũng góp phần gây thêm rắc rối cho sự nghiệp của bản mệnh. Con giáp này tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh nên nay gặp phải rắc rối, mọi người cũng chỉ bàng quan chứ không thực sự muốn giúp đỡ bạn.

Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp dễ kiếm tiền tỷ, vận đỏ hơn son, cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, gia đình hưởng phúc, nhân duyên mở rộng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam hội khuyến khích bạn sáng suốt trong việc kết giao với mọi người xung quanh và chỉ dành thời gian cho những mối quan hệ chất lượng, những người luôn tin yêu và ủng hộ bạn hết mình. Khi Kiếp Tài gây ra những vướng mắc, phiền muộn thì cũng là khoảng thời gian hợp lý để tuổi Mão dọn dẹp lại không gian sống của mình, đặc biệt là không gian làm việc. Hãy loại bỏ những món đồ không cần thiết và hệ thống lại những dữ liệu bạn đang có.


Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn trung thực với bản thân, nên nếu có bất kỳ điều thầm kín bạn đừng ngần ngại thổ lộ nhé! Ai chẳng có khuyết điểm. Quan trọng là sự chân thành vì chính điều đó mới gia tăng sự kết nối với mọi người. 

Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp dễ kiếm tiền tỷ, vận đỏ hơn son, cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, gia đình hưởng phúc, nhân duyên mở rộng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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