Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9/2023: 3 tuổi được cát tinh nâng đỡ, tài lộc nở rộ, thành công tới tấp, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

Tử vi cho biết những người tuổi Mão là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, sang tháng 9 Dương này, tài vận của người tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Mão được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Bước sang tháng 9, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi tháng 9/2023, tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ các trò trúng thưởng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, bản mệnh cần có cách sử dụng và đầu tư đúng đắn, chớ nên dành tất cả cho việc mua sắm, chơi bời.

Người làm ăn kinh doanh thường xuyên tìm ra những cách thực hiện mới trong những cách thức kiếm tiền đã cũ. Nhờ vậy luôn cảm thấy hăng hái và ngập tràn hứng khởi, tiền cũng chảy về túi bản mệnh nhanh chóng hơn hẳn đối thủ.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.