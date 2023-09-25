Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023: 3 con giáp được cát tinh nâng đỡ, thành công tới tấp, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 23:05

Đúng thời gian này, 3 con giáp sau hãy nhanh chóng phát huy thế mạnh của bản thân, đừng nên chần chừ bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Tuổi Thân 

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023, là khoảng thời gian Thân cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ ngày mai trở đi, Thân tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Lúc này, con giáp này hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ. Đây là thời điểm mọi sự cố gắng của Thân sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Số tiền những người cầm tinh con khỉ kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để Thân dư dả trong một vài ngày tới. Con giáp này không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023: 3 con giáp được cát tinh nâng đỡ, thành công tới tấp, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023, tuổi Thìn có thể cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, nhờ thế mà mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Những ai đang cố thích nghi với chỗ làm mới thì lúc này đã cảm nhận rằng mình đã hòa hợp với mọi người.

Về tài lộc, hứa hẹn tuổi Thìn sẽ kiếm được một khoản kha khá trong ngày. Khoản đầu tư của bản mệnh trước đây bắt đầu có lợi nhuận, thậm chí còn tìm ra cách tối ưu hơn để gia tăng thu nhập hiện tại.

Tuổi Thìn cũng dễ thoát được những rắc rối bệnh tật khi tìm được bác sĩ có tâm chữa trị. Nhiều người kết thúc thời gian khó khăn vì nằm viện, được hồi sức và có lại cuộc sống đời thường mà bản mệnh từng mong muốn trước đây.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Mùi

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023: 3 con giáp được cát tinh nâng đỡ, thành công tới tấp, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023, người tuổi Mão hôm nay luôn có người ủng hộ bạn phía sau, làm việc cật lực, chăm chỉ.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão công danh phía sau bạn luôn có người giúp đỡ. 

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm được phân chia rõ ràng, bạn và đối phương có nhiều thống nhất cùng với nhau.   

Tài lộc: Thay đổi lối đầu tư, có thể cải thiện mức kinh tế thu vào tốt hơn.

Sức khoẻ: Thường dễ trầm cảm vì những lời nói của người khác. 

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2023: 3 con giáp được cát tinh nâng đỡ, thành công tới tấp, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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