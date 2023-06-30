Đúng 10 ngày đầu tháng 7, Tam Hợp soi đường, 3 con giáp này có quý nhân Thần Tài tề tựu, sự nghiệp lẫn tài lộc cải thiện đáng kể, không lo cơm áo gạo tiền

Người tuổi Tý có khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Con giáp này nằm chắc cơ hội kiếm tiền. Trên con đường sự nghiệp, bản mệnh đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tý trong giai đoạn này khá bình ổn, không gặp phải chuyện thua lỗ.

Tuổi Tý đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, đường thăng tiến của bản mệnh cũng thuận lợi hơn. Con giáp này có quý nhân giúp đỡ nên còn nhiều cơ hội vươn lên. Tuổi Tý được nhiều hơn mất, kiếm tiền suôn sẻ. Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng tốt đẹp, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc.

Đúng 10 ngày đầu tháng 7 Quý nhân Lục Hợp xuất hiện, tuổi Ngọ đón những tin tích cực ở phương diện sự nghiệp. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có người có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bản thân đã mong muốn. Thời điểm này bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình.

Tài vận của con giáp này trong ngày khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ những mối hợp tác làm ăn tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán.

Tin vui còn tới với Ngọ ở phương diện tình duyên. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu rất tốt tính, khá hào phóng. Họ sống chân thành, chính trực, sẵn sàng thay đổi. Người tuổi Tuất được biết đến với tính cách trung thành và đáng tin cậy.

Con giáp này là những người bạn tốt, luôn sẵn sàng ủng hộ và đứng về phía bạn bè và người thân. Người tuổi này biết giữ lời hứa và cam kết một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

Đúng 10 ngày đầu tháng 7, người tuổi Sửu làm công ăn lương có hiệu suất làm việc tốt, được cấp trên khen thưởng. Người làm kinh doanh nhận đơn hàng đều đặn.

Con giáp làm việc tỉ mỉ, cẩn thận tránh được sai sót, được đối tác, khách hàng tin tưởng. Người gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn và nhiều cơ hội mới sẽ xuất hiện.

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