Đúng 10 ngày đầu tháng 3, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 15:18

Theo tử vi, trong thời gian 10 ngày đầu tháng 3 sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, trong 10 ngày đầu tháng 3, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ. Đây sẽ là khoảng thời gian người tuổi Ngọ có bước chuyển mình đáng kể. Công việc đạt được bước tiến, con giáp này hoàn toàn có thể nhận được sự đề bạt, cất nhắc của cấp trên. 

Đúng 10 ngày đầu tháng 3, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, trong 10 ngày đầu tháng 3 là khoảng thời gian khá ổn với những chú Rồng. Tài vận tương đối ổn định, người tuổi Thìn không gặp phải bất trắc lớn nào, đạt được thành tựu nhỏ trong công việc. Cuộc sống của họ có thể nói là không có biến động lớn nhưng cũng không mắc phải rắc rối. Đây là con giáp luôn chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và không ngừng nhìn về tương lai.

Người tuổi Thìn sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn trong cả công việc lẫn tiền bạc. Cụ thể, nhờ sự xuất hiện của quý nhân đem tới cơ hội tốt, con giáp này đã không bỏ lỡ và phát huy được năng lực của mình. Vận thế bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, thu nhập tăng vọt, đào hoa nở rộ. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ là khoảng thời gian rất đáng nhớ trong thời điểm trên.

Đúng 10 ngày đầu tháng 3, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ thường có vẻ ngoài lạnh lùng khiến nhiều người cho rằng họ khó gần. Tuy nhiên khi tiếp xúc gần hơn, bạn sẽ biết họ là những người rất ấm áp. Một khi đã coi ai đó là bạn thân, những chú Rắn sẽ đối xử với họ hết lòng, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.

Vào 10 ngày đầu tháng 3, người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhờ đó mà công việc trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Cụ thể, chút rắc rối trước đó sẽ được những chú Rắn giải quyết một cách triệt để. Cơ hội mà quý nhân đem đến được con giáp này nắm bắt tốt, nhờ vậy mà công việc thuận lợi cũng kéo theo tài lộc vượng theo.

Đúng 10 ngày đầu tháng 3, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/2/2023, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/2/2023, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng

Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, sang thứ Năm ngày 23/2/2023 sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 3 tử vi hôm nay tử vi ngày 22/2/2023 tu vi 12 con giap tu vi hang ngay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 35 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 41 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số