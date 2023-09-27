Đúng 10 ngày đầu háng 10/2023, top 3 con giáp 'HÔ MƯA GỌI GIÓ' nắm trong tay tài vận, hô mưa gọi gió, công thành danh toại

Người tuổi Tị trời sinh khôn ngoan, có ý tưởng và dám theo đuổi. Họ cũng là những người có lý trí, điềm đạm, làm việc có tổ chức và tính thực tế cao. Nếu ai cần giúp đỡ, họ luôn sẵn sàng miễn là trong khả năng của bản thân. Chính vì sự chân thành của mình nên người tuổi Tỵ luôn được yêu thương.

Trong tháng 10 tới, tuổi Tỵ có cát tinh chiếu mệnh nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuổi Tỵ độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với tuổi Tỵ đã có cặp thì sự nghiệp càng phát triển thăng hoa và tài lộc viên mãn.

Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất đích thị là con giáp không nên đắc tội nhất. Mặc dù trời sinh tuổi Tuất là những người trách nhiệm, trung thành nhưng họ không hiền lành để bị ăn hiếp. Trên thực tế, tuổi Tuất là những người rất sòng phẳng, họ không muốn nợ ai, cũng không muốn ai nợ mình, vì vậy cuộc sống của họ khá cứng nhắc, nhưng một khi có tình cảm thì họ sẽ hết lòng trung thành yêu thương.

Tuổi Tuất sống rất nguyên tắc và luôn bảo vệ cảm xúc của mình tối đa. Bên cạnh đó, tuổi Tuất có tính khí khá nóng nảy, họ không chấp nhận những thiếu sót không đáng, nếu như ai đó vô tình làm tổn thương cảm xúc của họ thì tuổi Tuất sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt ngay tức khắc, không chút do dự. Tuy nhiên, nhờ tính cách này mà trong sự nghiệp tuổi Tuất trong tháng 10 tới gặt hái được khá nhiều thành công, họ trở thành những người quyền lực từ nguyên tắc của riêng mình.

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Tuổi Sửu

Sửu khá chăm chỉ, lại cần cù chịu khó nên đây là thời điểm để bạn hưởng thụ thành quả. Trong tháng 10, Sửu sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nắm quyền hành trong tay, hô mưa gọi gió khiến ai cũng nể phục. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng trong chuyện ăn nói, đừng quá thật thà mà hại thân.

Làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng, đừng để tiểu nhân có cơ hội hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này, Sửu có nhiều nguồn thu nhập đổ về, tiêu xài không hết, việc gì cũng hanh thông, thuận lợi ngoài mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm