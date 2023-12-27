Đúng 0h00 Rằm tháng 12 âm: 3 con giáp CỰC GIÀU, tiền tỷ trong tay, ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 17:23

3 con giáp giàu có này còn đổi đời sau một đêm, trở thành đại gia lắm của nhiều tiền.

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người chăm chỉ, siêng năng và cầu tiến. Họ dám dấn thân, không ngừng nỗ lực để vươn lên nên sớm muộn cũng sẽ công thành danh toại, mọi điều như ý. Tuy nhiên, vì bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên năm 2023 của Dậu không mấy suôn sẻ.

May mắn thay, chỉ cần bước chân vào rằm tháng 12 âm lịch con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, thăng hoa rực rỡ. Sự nghiệp của Dậu sẽ bước lên tầm cao mới, tiền cứ lũ lượt ùa vào nhà. Làm ăn một vốn bốn lời, đổi đời sau một đêm chính là lá số tử vi rằm tháng 12 âm lịch trời đã an bài cho Dậu.

Đúng 0h00 Rằm tháng 12 âm: 3 con giáp CỰC GIÀU, tiền tỷ trong tay, ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ lạc quan, yêu đời và dám nghĩ dám làm. Dẫu ham chơi, ương ngạnh là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc Ngọ sẽ dấn thân không biết mệt mỏi. Càng nỗ lực, càng có tham vọng Ngọ càng ăn nên làm ra, của nả chất đống.

Trong tháng 1/2024 nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối con giáp giàu sang này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền tỷ trong tay, ung dung hưởng lộc, càng về cuối năm càng sung túc đủ đầy chính là may mắn Ngọ xứng đáng nhận được.

Tuổi Mão

Sống tình cảm, khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mão được trời thương, phúc lộc đầy nhà. Năm 2023 may mắn bao nhiêu thì sang năm 2024 con giáp này càng đổi vận bất ngờ bấy nhiêu, lộc lá cứ ập xuống đầu tới tấp.

Tháng đầu tiên của rằm tháng 12 âm lịch, Mão sẽ được trời ban phúc lành, công thành danh toại. Hơn cả, họ còn được thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, sung sướng không ai sánh bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 1/1-10/1/2024: 3 tuổi tiền ùa vào nhà, trước Tết Giáp Thìn phát tài bất ngờ

Từ 1/1-10/1/2024: 3 tuổi tiền ùa vào nhà, trước Tết Giáp Thìn phát tài bất ngờ

3 con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ hốt lộc vào nhà, tài vận hưng thịnh, tiền tỷ trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 37 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 37 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề