Đúng 0h ngày 24/2/2023: Top 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 01:15

Những con giáp may mắn này khi sang 0h ngày 24/2/2023 sẽ tha hồ đón toàn tin vui khi vận khí thăng hoa, mây mù xui xẻo cuối cùng đã lùi xa.

Tuổi Ngọ

Đúng 0h ngày 24/2/2023, người tuổi Ngọ được sao Thái Dương che chở vì vậy công việc hanh thông và thăng tiến nhẹ nhàng. Đồng thời, vận may ập đến mang theo vận quý nhân vượng lên giúp con giáp này giải quyết kha khá những khúc mắc đang tồn đọng.

Cơ hội thăng tiến cũng đang mở ra trước mắt tuổi Ngọ. Cát tinh tạo nhiều điều kiện cho bản mệnh phát huy năng lực cá nhân của mình, tạo ra những cơ hội để bạn thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác. Tài lộc của bản mệnh cũng có lộ trình tăng tiến rất nhanh.

Đúng 0h ngày 24/2/2023: Top 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Xin chúc mừng tuổi Dậu vì sang 0h ngày 24/2/2023, bạn được điểm danh là một trong những con giáp phát tài. Nhờ có tài tinh nhập mệnh, con giáp này được soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính đang mắc phải.

Bên cạnh đó, thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Đúng 0h ngày 24/2/2023: Top 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, đúng 0h ngày 24/2/2023, người tuổi Mão nhận được sự hậu thuẫn khá lớn từ vận may của bản thân, đây là lúc cho bạn tỏa sáng. Cát tinh xuất hiện sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Mão. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Vận khí của tuổi Mão trong tuần này vô cùng hưng thịnh, vì thế mà sự nghiệp lẫn tài vận của bạn cũng thăng hoa, viên mãn. Có thể nói hầu hết các kế hoạch, dự định của những nàng Mèo đều diễn ra suôn sẻ trong thời điểm này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Đúng 0h ngày 24/2/2023: Top 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão gặp Thiên Tài trợ vận tài lộc; Thân - Tuất công danh không thuận, đề phòng mất cắp

Tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão gặp Thiên Tài trợ vận tài lộc; Thân - Tuất công danh không thuận, đề phòng mất cắp

Xem tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 của 12 con giáp, bạn sẽ biết trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, từ đó sẵn sàng nắm bắt cơ hội, đối diện khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 23/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 34 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 41 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số