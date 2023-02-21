Đúng 0h mùng 3/2 âm lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp này viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 03:12

Tử vi có nói, đúng 0h mùng 3/2 âm lịch, tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Bước sang 0h mùng 3/2 âm lịch, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Là người tận tâm, tận lực với công việc, con giáp này có thể được giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của họ sẽ dần cải thiện.

 

Không chỉ vậy, tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Đầu tháng mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần ổn định, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Đúng 0h mùng 3/2 âm lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp này viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh năm Thân thường sở hữu tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ có một trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Đúng 0h mùng 3/2 âm lịch, người tuổi Thân được dự đoán sẽ không gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian qua, họ đã làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng.

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Thân cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Đúng 0h mùng 3/2 âm lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp này viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước sang 0h mùng 3/2 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng. Từ giai đoạn này trở đi, con giáp tuổi Sửu cần phải chớp lấy thời cơ, nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Đúng 0h mùng 3/2 âm lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp này viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng tuần đầu tiên tháng 3: May mắn đột ngột, tiền tài chất đống, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, phú quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Đúng tuần đầu tiên tháng 3: May mắn đột ngột, tiền tài chất đống, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, phú quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tử vi có nói, qua tuần đầu tiên tháng 3, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may đón đầu, 3 con giáp sẽ đón tài lộc vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 2 âm lịch tử vi mùng 2/2 âm lịch con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 34 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 40 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số