Đúng 00h đêm nay ngày 26/4/2023, giờ VÀNG đã điểm, Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tha hồ nhận cơn mưa tài lộc

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 23:58

Tử vi 12 con giáp dự báo 3 tuổi sau ngày mới có vận trình hanh thông hơn bất cứ con giáp nào, hãy cố gắng nắm lấy thời cơ.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp có sóng gió khi gặp Thương Quan chiếu mệnh. Dễ bị mất chức, nghỉ việc, đi làm đột xuất trong ngày lễ. Nhiều người cố gắng cày trong ngày lễ để kiếm thêm vài đồng còn bị chèn ép, vất vả. 

Tuy nhiên đường tình cảm nhờ Tam Hợp hỗ trợ nên rất may mắn. Bạn và người ấy rất biết cách vun vén tình cảm, cùng nhau cố gắng. Nhiều người đang có chuyến du lịch đến một nơi có quang cảnh đẹp và lãng mạn cùng gia đình, người yêu. 

Nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa nên tiền bạc cũng đỏ. Nhất là những người làm nghề quảng cáo, dịch vụ, buôn bán thì càng kết nối nhiều thì càng có lợi cho vận tiền bạc, khách đến ầm ầm.

  • Giờ tốt: 13h đến 15h

  • Màu sắc cát tường: Hồng, vàng nhạt

  • Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Đúng 00h đêm nay ngày 26/4/2023, giờ VÀNG đã điểm, Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tha hồ nhận cơn mưa tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Con đường quan lộ của tuổi Mùi lên cao, người tuổi này cứ cống hiến hết mình thì sẽ được đền đáp xứng đáng, cấp trên yêu quý đối tác tin tưởng càng thuận lợi hơn cho tương lai sau này. Tiền tài vật chất tiết kiệm là đúng nhưng cũng đừng dè sẻn quá mức, cứ tận hưởng cuộc sống xa hoa như bạn mơ ước đi thôi. Yêu thương kém may mắn, những vết rạn nứt trong mối quan hệ ngày càng rộng ra và không có cách nào hàn gắn lại được nữa.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 16h

Đúng 00h đêm nay ngày 26/4/2023, giờ VÀNG đã điểm, Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tha hồ nhận cơn mưa tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Thìn có cả hung lẫn cát. Dù buôn may bán đắt nhưng bản mệnh nên khiêm tốn hơn, đừng để người khác đánh giá mình là một người tự kiêu và tự tin thái quá.

Tài vận của con giáp này lại có phần kém may, chi tiêu khá mạnh tay nên ví tiền hao hụt nặng. Bản mệnh được nhắc nhở khi tham dự những sự kiện đông người thì phải giữ ví tiền, điện thoại cẩn thận kẻo bị trộm lúc nào không hay.

Bù lại trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn lại may mắn hơn hẳn. Ngày này bản mệnh có thời gian đi chơi cùng gia đình, người yêu. Con giáp này sống trong sự vui vẻ, sung sướng của tình thân thắm thiết.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 00h đêm nay ngày 26/4/2023, giờ VÀNG đã điểm, Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tha hồ nhận cơn mưa tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h trưa mai, thứ Ba ngày 25/4/2023: 3 con giáp sau có tổng tài chống lưng, cứ việc ngồi chơi xơi nước

Đúng 12h trưa mai, thứ Ba ngày 25/4/2023: 3 con giáp sau có tổng tài chống lưng, cứ việc ngồi chơi xơi nước

Theo tử vi 12 con giáp 7 ngày tới dự báo, những con giáp sau có quý nhân phù trợ, vận trình hanh thông.

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