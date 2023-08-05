Đúng 00h đêm nay 6/8/2023: 3 con giáp được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp, vận trình tình cảm tươi sáng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày 6/8/2023 hôm nay, tuổi Thân cảm thấy làm việc một mình sẽ hiệu quả hơn, tốt cho việc sáng tạo hơn. Thế nhưng nếu nhận được đề nghị giúp đỡ từ đồng nghiệp, bản mệnh cũng đừng nên thẳng thừng từ chối.

Sức khỏe của con giáp này cũng khá tốt, dường như ở bản mệnh tỏa ra năng lượng tích cực mà ai ở gần cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thực ra khi tâm ta đang bình an, những người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó.

Về mặt tình cảm, tuổi Thân và một nửa của mình ý hợp tâm đầu trong mọi chuyện. Người độc thân cũng hứa hẹn tìm được người khác giới có cùng chí hướng để hai người dệt mộng đẹp.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 6/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết được đam mê và theo đuổi đến cùng.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ thích làm việc, theo đuổi những gì bản thân mong muốn.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, bạn thích chủ động, luôn nói ra những mong cầu của bản thân.

Tài Lộc: Về tài chính, không thích lừa gạt, làm ăn nghiêm chỉnh, tiền bạc rõ ràng.

Sức Khoẻ: Thư giãn sau nhiều ngày làm việc liên tục, giữ sức khoẻ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường rất hướng ngoại, dễ gần và thích giao tiếp với mọi người. Bản mệnh có khả năng giao tiếp tự tin và dễ dàng tạo được mối quan hệ mới.

Tính cách thích phiêu lưu và thích khám phá là điểm đặc trưng của người tuổi Dậu. Bản mệnh thường muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, khám phá những địa điểm xa xôi và thách thức bản thân vượt qua giới hạn.

Người tuổi Dậu được dự báo sẽ có sự nghiệp thịnh vượng vào tháng 8. Bản mệnh mang tính cách vui vẻ, có những mối quan hệ thuận lợi. Nhờ đó mà sự nghiệp sẽ phát triển tốt hơn.

Vận may trong sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tràn ngập. Mọi người xung quanh dễ dàng nhận ra năng lực vượt trội của người tuổi Dậu, giúp bản mệnh thể hiện tốt hơn thế mạnh của mình ở nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.