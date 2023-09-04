Đúng 00h đêm nay 5/9/2023: 3 con giáp được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp, vận trình tình cảm tươi sáng

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần cù, giàu nhiệt huyết trong công việc. Con giáp này mang tính cách thẳng thắn, nói được, làm được.

Dù không thông minh, tài giỏi hơn người nhưng họ lại là người kiên trì, đã quyết tâm làm là sẽ làm đến cùng. Sau một thời gian theo đuổi, con giáp này ắt đạt được mục tiêu.

Bắt đầu từ ngày 5/9, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào. Họ đạt được những thành công như mong đợi, được mọi người quý trong, sớm vươn lên thành đại gia. Con giáp tuổi này làm ăn dù lớn hay nhỏ vẫn tiếp tục thu về các khoản tiền.

Người làm công ăn lương dù thu nhập chưa nhiều nhưng hãy nhớ tích tiểu thành đại. Sau thời gian dài tích cóp, họ ắt sẽ có khối tài sản đáng kể. Người tuổi Sửu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái.

Trong khi đó, người đã có gia đình cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, từ đó hóa giải những mâu thuẫn, vun đắp thêm tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi luôn tìm cho bản thân những hướng đi mới, không muốn bị gò bó.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc không muốn bị gò bó, luôn hết mình với công việc hiện tại.

Tình cảm: Bạn không giỏi tìm hiểu hết một người, nhưng hết lòng vì người khác mà thay đổi.

Tài lộc: Mức thu nhập đủ để bạn nghỉ dưỡng, du lịch nhiều năm.

Sức khoẻ: Cố gắng ngủ nhiều hơn, khi bạn luôn trong tình trạng thiếu ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.