Đức năng thắng số đúng 3 ngày tới (16/4): 3 tuổi sinh ra được Phật Bà Quan Âm nâng đỡ, làm đến đâu thắng đậm đến đó, tình duyên như ý nguyện

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không mấy vui vẻ. Sự tác động của ngày Tương Phá khiến cho tiến độ công việc trì hoãn. Dự đoán sẽ có họa tiểu nhân đeo bám nên bản mệnh có thể trở thành đối tượng lợi dụng của họ.

Về tình cảm không tốt. Tử vi bạn đừng đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thay vào đó, bạn hãy lắng nghe chia sẻ của đối phương với thái độ chân thành nhất để tình yêu thêm dài lâu.

Người tuổi Tý sẽ được hưởng lợi từ những cơ hội bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội này, bạn cần phải trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng của mình. Đừng ngại tham gia các khóa đào tạo hoặc tìm kiếm người có kinh nghiệm để học hỏi.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Một ngày cực kỳ may mắn với tuổi Thìn trong chuyện tình duyên, cơ hội tỏ tình với bạn đã đến nên hãy chớp lấy cơ hội này ngay nhé. Tình yêu chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm thú vị, nhiều niềm vui hơn.

Công việc chưa được tốt cho lắm, điều quan trọng là phải học cách khiêm tốn và nâng cao khả năng của mình. Dù giỏi đến mấy cũng không nên tự kiêu, dễ khiến người khác khó chịu Thìn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm