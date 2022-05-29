Tuyển tập những cặp đôi con giáp khắc khẩu nhưng không khắc mệnh, lấy nhau vượng làm ăn, hào con cái, càng bên nhau dài lâu càng hưởng phước

Tham khảo bài viết dưới đây để biết cặp đôi con giáp nào tuy khắc khẩu nhưng lại vô cùng giàu có nhé!

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Tuổi Sửu + Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Sửu vốn thật thà, nghiêm túc trong khi đó tuổi Hợi có phần tùy tiện, được chăng hay chớ. Hai người này có phần tính cách trái ngược nhau. Tuổi Hợi có tính tùy tiện, thích gì làm nấy, đôi khi nói không đi đôi với làm khiến tuổi Sửu phát điên, muốn cãi nhau cho bõ tức.

Tất nhiên, những thời điểm khác hai con giáp này vẫn hòa hợp với nhau, một người luôn bao dung, một người sống chân thành.

Tuổi Dần + Tuổi Tỵ

Hai con giáp này có thể đấu khẩu cả ngày, tranh cãi không ngừng, trong mắt người khác họ đích thị là oan gia ngõ hẹp.

Thực ra, cả hai người đều khá hòa nhã, thân thiện với người lạ. Nhưng càng thân họ lại càng nói năng thoải mái, thích gì nói nấy. Họ thuộc kiểu khẩu xà tâm Phật, nói nhiều nhưng cũng không có ý đồ xấu.

Tuổi Dần và tuổi Tỵ ở cạnh nhau có thể chành chọe không ngừng nhưng thực ra họ rất yêu nhau. Hai người tâm đầu ý hợp, người khác khó có thể chia cắt.

Tuổi Ngọ + Tuổi Dần

Tuổi Ngọ và tuổi Dần khá khắc khẩu, hay nảy sinh mâu thuẫn do sự khác biệt về tính cách và quan điểm sống. Bề ngoài tuổi Dần có vẻ trầm tính, suy tư, cư xử mềm mỏng, hòa nhã với người khác. Tuy nhiên, họ cũng rất mạnh mẽ, đôi khi lại tự tin thái quá. Họ thường giữ im lặng khi rơi vào tình trạng bất mãn. Tuổi Dần hay giữ khúc mắc trong lòng nên càng ngày càng ấm ức, khó giải tỏa.

Trong khi đó, tuổi Ngọ hay thẳng thắn, nóng tính, quyết đoán. Họ có lối suy nghĩ lạc quan, logic, không vừa ý là phê bình, không nể mặt đối phương.

Một bên giữ trong lòng, một bên quá thẳng thắn nên đôi khi khó thấu hiểu nhau, dẫn tới tranh cãi.

Ưu điểm là cả tuổi Ngọ và tuổi Dần đều biết điểm dừng. Dù tranh cãi nảy lửa nhưng họ biết khi nào cần dừng lại, nhất là trước mặt con cái. Con cái họ sinh ra đều rất hiểu chuyện, tài giỏi, trưởng thành sớm và thành công cũng đến sớm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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