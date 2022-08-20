Tuy nổi tiếng cộc cằn khó chịu nhưng lại mang phúc tích đến cho mọi người là con giáp nào?

Những người tuổi Dần vốn nổi tiếng là người nóng tính, thẳng thắn, có gì nói nấy. Thậm chí, nhiều khi người ta còn thấy Dần “mặt lạnh như tiền” không cho thương lượng một chút nào, nói 1 là 1 không có chuyện thay đổi. Tất nhiên, phụ nữ tuổi Dần cũng không nằm ngoài phạm vi đó.

Nữ tuổi Dần cực kì yêu chồng còn, lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm làm sao để gia đình hòa thuận, mọi người sống vui vẻ, yên vui. Với họ, gia đình luôn là số 1, ngoài ra thì không có cái gì đáng để họ quan tâm nữa.

Nói chung cũng không phải tự nhiên mà người ta nói là phụ nữ tuổi Dần nói như “hổ gầm” đâu. Lúc tức giận họ đặc biệt muốn giải tỏa ra bên ngoài, kiểu rất là đanh đá khiến người ta sợ hãi. Nhưng nếu là chồng Dần thì sẽ hiểu rằng đó là lúc họ tức giận vì lo lắng thôi chứ không có ý xấu gì khác.

Mặc dù người ta thường hay nói phụ nữ tuổi Dần rất khó lấy chồng vì dữ dằn. Nhưng lại đâu biết rằng, Dần sinh ra đã mang mệnh vượng phu ích tử, là mệnh tốt trời ban, luôn nhận được sự che chở. Thế nên, hầu hết những người lấy vợ tuổi Dần đều làm nên nghiệp lớn, có khó khăn chỉ cần có vợ ở bên cạnh là thế nào cũng có quý nhân giúp đỡ, con cái đề huề, nghe lời cha mẹ, thông minh giỏi giang.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị mặt ngoài là một người lạnh lùng, khi đối diện với những người xa lạ hoặc không thân thiết, họ thường không nói nhiều mà chỉ nói những gì cần thiết.



Nhưng một khi gặp được người thân quen hoặc người mà họ yêu mến, họ sẽ trở thành một người nói nhiều, thậm chí nhắc đi nhắc lại một chuyện mãi không thôi.

Tuổi Tị một khi đã thân thiết với ai thì sẽ đối xử với người đó vô cùng chân thành, có thể chia sẻ rất nhiều chuyện bức xúc trong lòng với người đó, khiến họ trở thành một người hay càu nhàu hoặc kêu ca.



Những ai quen với tính cách của họ sẽ cảm thấy họ là một người rất thật thà và dành toàn bộ sự tin tưởng cho họ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn giỏi giao tiếp và thuyết phục người khác. Nhưng nếu nhìn ở một mặt khác thì bạn sẽ thấy Thìn cực kì thích cằn nhằn. Vì họ có tài ăn nói nên một vấn đề họ có thể nhìn ra rất nhiều thứ và dùng ngôn ngữ phong phú của mình để nói khiến người khác điên đầu. Chắc mỗi lần như này các anh chồng phải chịu đựng dữ lắm nhỉ.

Nhưng nếu ở lâu bên cạnh Thìn chắc anh chồng nào cũng hiểu đó là lúc vợ đang “xù lông nhím” bảo vệ chính bản thân mình mà thôi chứ không có ý xấu gì cả. Nói chung nữ Thìn khà là giỏi giang và thành công. Họ có thể bất chấp tất cả giúp đỡ chồng, chỉ cần chồng làm nên sự nghiệp thì bảo họ từ bỏ vài thứ cũng không sao. Đây chính là kiểu phụ nữ thích cằn nhằn, hay nổi giận nhưng lại được chồng yêu mến, cưng nựng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo