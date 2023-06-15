Tương Phá xuất hiện đúng ngày 15/6/2023, 3 con giáp khó khăn trăm bề, tài lộc hao tổn, sự nghiệp gặp Tỷ Kiên khiến bản mệnh mệt mỏi gấp bội

Ngày 15/06/2023, vận trình của tuổi Tuất không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Tuất có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Về sức khỏe , Tuổi Tuất cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay tuổi Tuất có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 15/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện Tương Phá nên khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Bạn cần phải cẩn thận trước những đồng nghiệp ngoài mặt thì xởi lởi nhưng sau lưng thì âm thầm giở trò phá hoại.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế cũng cần hạn chế đưa ra những quyết định làm ăn lớn, bởi có những nguy cơ tiềm ẩn bạn chưa hề nhận ra. Tốt nhất, hãy dành thêm thời gian để đánh giá tình hình cũng như năng lực của bản thân.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong phòng, cửa phòng thai phụ, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dần

Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần gặp mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm. Có thể bạn đang đứng trước một mối quan hệ tay ba mà không biết phải giải quyết thế nào mới hạn chế được tối đa các tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Với người đã lập gia đình, sự thiếu lắng nghe khiến quan hệ vợ chồng ngày một lạnh nhạt. Hai người chỉ chú tâm vào công việc của riêng mình mà ít dành thời gian cho nửa kia. Cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện đấy.

Tỷ Kiên cũng góp phần gây thêm rắc rối cho sự nghiệp của bản mệnh. Con giáp này tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh nên nay gặp phải rắc rối, mọi người cũng chỉ bàng quan chứ không thực sự muốn giúp đỡ bạn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.