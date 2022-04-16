Tướng mặt giúp chủ nhân thăng quan tiến chức, tiền tài rực rỡ, cung tài lộc thênh thang

Tai ép sát ý chỉ vành tai dựng, ép sát vào phía đầu, rất khó nhìn thấy tai từ phía trước. Chủ nhân của tướng tai ép sát có tư duy logic tốt, trí tuệ minh mẫn, có mưu lược, hành sự thận trọng và chăm chỉ.

Tai là cơ quan thính giác, có mối liên hệ chặt chẽ với tim và thận trong cơ thể con người. Tai chủ về trí tuệ và tuổi thọ.

Nếu giữ thái độ sống và làm việc kiên trì hơn nữa, công việc sẽ gặt hái nhiều thành công vang dội, thăng tiến vù vù trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, nhược điểm của người này chính là sau khi vấp phải thất bại, rất hoang mang, lo lắng, phủi sạch tinh thần trách nhiệm và sợ phải tiến hành lại từ đầu.

Tướng miệng phượng

Xem tướng mặt, miệng phượng ý chỉ miệng nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn trông quý phái. Người có tướng miệng này có đại vận tốt, cơ hội thăng quan tiến chức nhiều, dễ phát tài phát lộc.

Nhưng vì cá tính mạnh, ăn nói không kiêng nể ai bao giờ, nên bạn bè tri kỉ ít, thậm chí vì lời ăn tiếng nói bất cẩn mà mất bạn như chơi.

Tướng mắt hạc

Tướng mắt hạc chỉ mắt tròn, có lòng đen và lòng trắng rõ ràng, thường đi kèm với nét mặt thanh tú, ánh mắt có thần thái.

Chủ nhân của kiểu mắt hạc có ý chí kiên cường, làm việc quyết đoán, thích dựa vào sức mình để tự lực cánh sinh. Thêm nữa, người này có cá tính kiên định, đã nói là làm, vận mệnh không quyền thì quý, sự nghiệp đạt thành tựu xuất sắc.

Tuy nhiên, nhược điểm của người này là cảm xúc lên xuống thất thường, dễ hành động theo hứng chứ không căn cứ vào kế hoạch cụ thể. Vì thế, gặp khá nhiều trục trặc về vấn đề tình cảm.

Tướng vai rộng, eo tròn

Theo quan điểm nhân tướng học, đàn ông vai rộng, eo tròn thì mới có thể tinh thần trách nhiệm cao, đảm đương tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Người này có năng lực hành động tốt, đã nói là hạ quyết tâm làm cho bằng được, chưa ra kết quả cuối cùng chưa dừng lại. Tính cách người này thẳng thắn, hào phóng, cởi mở, đi tới đâu cũng dễ được mọi người yêu mến, ủng hộ, nên vấn đề thăng tiến trong sự nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.