Tưởng hết tháng vẫn ảm đạm, 3 con giáp bất ngờ đổi đời ngoan mục ngày 31/10: Trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, nhà đất, đầu tư, tiền vàng tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 18:35

Tử vi tiên tri dự báo những con giáp này sẽ có ngày cuối cùng của tháng 10 Dương lịch vô cùng bất ngờ với nhiều may mắn rực rỡ.

Tuổi Tuất

Tưởng hết tháng vẫn ảm đạm, 3 con giáp bất ngờ đổi đời ngoan mục ngày 31/10: Trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, nhà đất, đầu tư, tiền vàng tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 10 Dương lịch (31/10), sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ được giao và nhất định đạt được thành tựu đáng mừng. Tuổi Tuất cũng cần lưu ý duy trì sự kiên trì, không được nản chí.

Chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi khi tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Lưu ý, trước khi hợp tác với ai, bản mệnh cũng cần theo dõi, đánh giá đối phương cũng như nghiên cứu kỹ dự án hợp tác, các phương án triển khai để tránh những tình huống xấu xảy ra.

Tuổi Dậu

Bước vào ngày cuối cùng của tháng 10 Dương lịch (31/10), do Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, nên sẽ báo hiệu một năm ổn định, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. So với suốt tháng qua, công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Tưởng hết tháng vẫn ảm đạm, 3 con giáp bất ngờ đổi đời ngoan mục ngày 31/10: Trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, nhà đất, đầu tư, tiền vàng tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong khi đó, những người tuổi Dậu tự kinh doanh, làm chủ cũng có thêm các nguồn thu bên ngoài nên tổng thu nhập tháng 10 của họ cũng rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai, giúp cuộc sống của họ rất thoải mái, sung túc.

Có thể nói, vận trình của tuổi Dậu trong ngày 31/10 được cho là sẽ liên tục tiến về phía trước với nhiều cơ hội để khẳng định sự sắc sảo và nhanh nhạy trong công việc, làm ăn vốn là đặc trưng của tuổi Dậu.

Tử vi học có nói, ngày cuối cùng của tháng 10 Dương lịch, tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và không chi tiêu hoang phí, tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới của họ.

Tuổi Mùi

Mùi có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của Mùi.

Tưởng hết tháng vẫn ảm đạm, 3 con giáp bất ngờ đổi đời ngoan mục ngày 31/10: Trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, nhà đất, đầu tư, tiền vàng tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Mùi vào ngày cuối cùng của tháng 10 Dương lịch có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mùi có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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