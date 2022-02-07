Kiếp Tài mang tới nhiều rắc rối, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ vội tin theo lời từ một phía.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Đừng quá độc đoán, hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo đáng để người khác nể phục.

Tử vi ngày 8/2/2022 của 12 con giáp thấy cục diện Tương Hại cản trở con đường phát triển của người tuổi Thìn, dù hôm nay mới là ngày đi làm đầu tiên. Bạn làm việc gì cũng gặp phải khúc mắc, không nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Trước khi oán trách người khác, con giáp này cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân, xem những quyết định của mình đã thực sự chính xác chưa. Nếu sai lầm nằm ở bạn, bạn nên có cách sửa đổi ngay, như vậy mới mong phát triển.

Trong khoảng thời gian này Tuổi Hợi không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung vì có dễ vướng vào tranh chấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những dấu hiệu trong tử vi 8/02/2022 cho thấy, Tuổi Hợi không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Tại thời điểm này sẽ là tốt hơn cả nếu con giáp này tin tưởng vào chính kiến riêng của mình, ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể là sự tham khảo tạm thời dành cho bản thân trong bất kỳ tình huống nào.

Trong khoảng thời gian này Tuổi Hợi không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung vì có dễ vướng vào tranh chấp do cục diện Tam Xung. Cấp trên hay đối tác, đồng nghiệp đang có dấu hiệu không thành thật với bạn và rất có thể thành quả do Tuổi Thìn tạo được sẽ nhanh chóng bị họ chiếm đoạt một cách trắng trợn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.