Tuổi Tân Mùi hợp hướng nào để gia đạo hài hòa, hội tụ phúc lộc?

Tâm linh - Tử vi 09/10/2020 15:22

Tuổi Tân Mùi hợp hướng nào? Cùng tìm hiểu cách chọn vị trí nhà bếp, phòng bếp, cách bày trí các vật phẩm phong thủy để mang lại may mắn cho tuổi Mùi!

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Theo phong thủy, hướng tốt sẽ đem lại môi trường tốt, những năng lượng tích cực, từ đó mang tới nhiều may mắn, thịnh vượng và sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Ngược lại, hướng xấu sẽ tạo ra nguồn năng lượng xấu, tác động tiêu cực tới sức khỏe cũng như tinh thần của gia chủ, ảnh hưởng tới đời sống, tài lộc và vận may của gia chủ. Vậy tuổi Tân Mùi hợp hướng nào? Cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu ngay!

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Tuổi Tân Mùi hợp hướng nào để gia đạo hài hòa, hội tụ phúc lộc? - Ảnh minh họa: Internet

Cung mệnh của nam nữ tuổi Tân Mùi

  • Năm sinh dương lịch: 1991.
  • Năm sinh âm lịch: Tân Mùi.
  • Nam: cung Ly, mệnh Hỏa, nằm trong Đông Tứ mệnh.
  • Nữ: cung Càn, mệnh Kim, nằm trong Tây Tứ mệnh.
  • Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ, tức là đất ven đường.

Tuổi Tân Mùi hợp hướng nào?

Để biết được “Tuổi Tân Mùi hợp hướng nhà nào?, người ta không chỉ dựa vào hướng mệnh trạch mà còn xem xét phương vị. Hướng phương vị cần dựa vào bát quái mệnh cung phù hợp với đồ hình hậu Thiên Bát Quái của gia chủ, từ đó xác định được hướng làm nhà.

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Dựa vào hướng phương vị để xác định hướng làm nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nếu gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 là nữ, thuộc Tây Tứ mệnh thì các hướng nhà hợp tuổi lần lượt là: Đông Nam, Tây Nam, Đông và Đông Bắc. Còn nếu gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 là nam thì các hướng nhà hợp tuổi lần lượt là Nam, Đông, Đông Nam, Đông Bắc.

Tuổi Tân Mùi hợp hướng cửa chính nào?

Sau khi chọn được hướng nhà tốt, bạn cũng nên chọn được hướng cửa chính tốt. Hướng cửa chính cũng là một trong những nhân tố mang lại may mắn hoặc tai họa cho gia chủ.

Theo quan niệm phong thủy, môn mệnh của gia chủ có tương đối thì cuộc sống mới ấm êm, hạnh phúc. Bạn có thể cân nhắc 3 yếu tố chính trong môn mệnh tương đối gồm: Cửa chính, nhà bếp và phòng ngủ. Khi chọn hướng cửa chính, tuổi Tân Mùi cực kỳ phù hợp với hướng Bắc.

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Tuổi Tân Mùi hợp hướng cửa chính nào? - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tân Mùi hợp với hướng bếp nấu nào?

Bếp nấu cũng là một trong các nhân tố vô cùng quan trọng. Tất cả bệnh tật, vi khuẩn đều sinh ra từ đây. Bạn cần chú ý đặt bếp nhìn về hướng tốt theo quan niệm họa hung hướng cát. Hướng bếp chính là hướng cửa với bếp lò, bếp từ, bếp ga,...

Với gia chủ tuổi Tân Mùi 1991, bạn có thể chọn hướng bếp là Đông Bắc (Họa Hại), Tây Nam (Lục Sát), Tây Bắc (Tuyệt Mệnh), Tây (Ngũ Quỷ), nhìn về hướng Đông Nam (Thiên Y), Đông (Sinh Khí), Bắc (Diên Niên), Nam (Phục Vị).

Tuổi Tân Mùi hợp với hướng phòng ngủ nào?

Vị trí phòng ngủ và giường ngủ trong nhà cần đặc biệt được quan tâm. Đối với người sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ thì nên chọn hướng giường quay về hướng thuộc Hỏa, tức là hướng Nam bởi Hỏa sinh Thổ.

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Tuổi Tân Mùi hợp với hướng phòng ngủ nào? - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người tuổi Tân Mùi cũng nên tránh kê giường ngủ tại các hướng xấu như Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, tránh gây ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống gia chủ (tài sản thất thoát, công việc gặp xui xẻo, mâu thuẫn với nhiều người, có kẻ tiểu nhân quấy phá,...).

Các đồ vật trong phòng ngủ của người tuổi Tân Mùi nên chọn màu nâu, vàng, có thể điểm xuyết chút đỏ, hồng tím,... mang đến sự cân bằng, hài hòa. Các đồ vật trang trí trong phòng nên theo đôi theo cặp để đảm bảo tính cân bằng đồng thời tạo nên sự hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng.

Nam tuổi Tân Mùi 1991 hợp hướng nào?

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Nam tuổi Tân Mùi 1991 hợp hướng nào? - Ảnh minh họa: Internet

Các hướng tốt mà nam tuổi Tân Mùi 1991 nên chọn gồm:

  • Hướng Bắc: Giúp củng cố các mối quan hệ tình yêu, vợ chồng.
  • Hướng Đông: Giúp công việc làm ăn thuận lợi, sớm thành đạt, giàu sang, phú quý.
  • Hướng Nam: Giúp củng cố sức mạnh tinh thần, bản thân tiến bộ, thi cử may mắn.
  • Hướng Đông Nam: Giúp gia chủ gặp nhiều may mắn lúc cần thiết, con cháu hưởng nhiều phúc đức, thông minh tài giỏi.

Các hướng xấu mà người nam tuổi Tân Mùi nên tránh gồm:

  • Hướng Tây Bắc: Bệnh tật, kiện tụng, thị phi, gia đạo suy bại.
  • Hướng Đông Bắc: Thường xuyên gặp phải xúi quẩy, các mối quan hệ có sự bất hòa.
  • Hướng Tây: Bệnh tật, suy bại, con cái làm cho khuynh gia bại sản.
  • Hướng Tây Nam: Đem đến nhiều tai tiếng, thị phi, bị vu oan tiếng xấu.

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Nữ tuổi Tân Mùi hợp hướng nhà nào?

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Nữ tuổi Tân Mùi hợp hướng nhà nào? - Ảnh minh họa: Internet

Các hướng tốt mà người nữ tuổi Tân Mùi nên chọn gồm:

  • Hướng Tây Bắc: Củng cố sức mạnh tinh thần, bản thân tiến bộ, thi cử may mắn.
  • Hướng Đông Bắc: Gặp sự may mắn khi cần, con cháu hưởng nhiều phúc đức, thông minh tài giỏi.
  • Hướng Tây: Làm ăn thuận lợi, sớm thành đạt, phú quý, giàu sang.
  • Hướng Tây Nam: Củng cố các mối quan hệ trong tình yêu, gia đình.

Các hướng xấu mà nữ tuổi Tân Mùi nên tránh gồm:

  • Hướng Bắc: Đem lại nhiều thị phi, tai tiếng, bị vu oan tiếng xấu, xảy ra tranh chấp với bên ngoài.
  • Hướng Đông: Bệnh tật, suy bại, sản nghiệp bị con cái phá tán.
  • Hướng Nam: Bệnh tật, kiện tụng, thị phi, suy bại gia đạo.
  • Hướng Đông Nam: Gặp xúi quẩy thường xuyên, các mối quan hệ bất hòa.

Trên đây là những thông tin giúp bạn đọc trả lời câu hỏi tuổi Tân Mùi hợp hướng nào. Mong rằng qua bài viết, các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích cho cuộc sống tốt đẹp hơn!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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