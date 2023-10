Tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2021 có nên không?

Xây nhà năm phạm Hoang Ốc sẽ gặp toàn điều không may

Chính vì vậy, tuổi Quý Hợi 1983 xây nhà năm 2021 là không nên. Khi phạm Hoang ốc thì công việc làm ăn, sức khỏe cũng như quan hệ gia đình không được tốt. Hoang ốc cũng chia thành 6 cung, có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Nhất Cát, Nhì Nghi, Tứ Tấn Tài - đây là 3 cung tốt. Còn Tam Địa Sát, Ngũ thọ tử, Lục Hoang ốc là những cung xấu. Nếu may mắn, gia chủ xây nhà phạm vào 3 cung tốt bao gồm Nhất cát, Nhì nghi, Tứ tấn tài. 3 cung này sẽ giúp gia chủ có cuộc sống thuận lợi, ăn nên làm ra, sung túc và gia đình hạnh phúc.

Nếu xây nhà phạm phải Tam Địa Sát, Ngũ thọ tử, Lục Hoang ốc sẽ khiến công danh sự nghiệp thất bại, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình.

Năm 2021, gia chủ tuổi Quý Hợi 39 tuổi âm. Theo quan niệm dân gian, nếu tiến hành xây nhà vào năm này sẽ phạm Hoang Ốc – Lục Hoang Ốc. Mang đến điều không may, vậy nên hãy tránh Hoang ốc khi xây nhà.

Tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2021 được không?

Khi đã phạm Hoang Ốc thì gia chủ không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên, nếu gia chủ vẫn muốn làm nhà vào năm 2021 này thì nên tiến hành thủ tục mượn tuổi. Việc làm này sẽ phần nào giảm bớt đi những điềm xấu khi phạm hoang ốc.

Tuổi của người được mượn phải là người có số tuổi tính theo tuổi mụ không phạm vào hạn Hoang ốc, cũng như không phạm vào hạn Kim lâu và hạn Tam tai. Người được mượn tuổi sẽ tiến hành thủ tục cúng bái và động thổ công trình từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thiện và kết thúc lên nhà mới thay cho gia chủ.

Cần lựa chọn người mượn tuổi kỹ càng. Tốt nhất là người nhiều tuổi, tính tình hào sảng, kinh tế ổn định, có nhiều phúc đức. Người có quảng giao rộng thì càng tốt.

Muốn xây nhà năm 2021 tuổi Quý Hợi cần phải mượn tuổi tránh hạn

Gia chủ có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1963, 1964, 1970, 1979, 1982 để nhờ xây dựng nhà cửa.Trong đó, bạn nên ưu tiên chọn người nam giới sinh năm 1982. Bởi trong năm 2021 này, người này rất may mắn. Như rồng gặp mây, có nhiều công to việc lớn, khá thuận lợi trong cuộc sống. Trong con đường công danh tài lộc, khi xuất hành đi xa họ luôn gặp may mắn, có quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại. Hơn nữa, họ là người có nhân cách tốt, gia đình yên ấm, hòa thuận, tình cảm vợ chồng tốt, anh em trong nhà nhường nhịn lẫn nhau.

Trong thời gian làm lễ người được mượn tuổi sẽ đóng vai trò thay cho chủ nhà. Lúc này chủ nhà nên tránh đi chỗ khác, đến khi nào làm lễ xong thì về. Đến khi đổ mái, cũng tương tự như vậy. Người cho mượn tuổi không được cho người thứ 2 cùng mượn tuổi trong thời gian chưa làm xong nhà. Vì vậy, khi mượn tuổi ai đó, bạn nên bàn bạc kỹ, trao đổi rõ ràng với người đó. Để tránh xảy ra những đáng tiếc không hay sau này.

Sau khi ngôi nhà hòa thành thì cần làm một cái lễ để chuộc lại nhà. Tất cả đều phải được tính toán cẩn thận, chi tiết và tuân thủ đúng các bước cũng như thủ tục lễ bái.

Năm đẹp cho tuổi Quý Hợi xây nhà?

Nếu không quá gấp gáp vội vàng thì người tuổi Quý Hợi hãy đợi đến các năm tốt không phạm cả Tam Tai, Kim Lâu và Hoàng ốc là: 2022, 2031, 2034 để tiến hành động thổ, làm nhà.

Theo đó, chỉ cần chờ thêm 1 năm nữa là vào năm 2022, người Quý Hợi có thể tiến hành làm nhà. Lúc này, bạn sẽ không cần phải mượn tuổi. Năm 2022, bước vào tuổi 40 bắt đầu tại cung tấn tài nên làm nhà sẽ mang lại tài lộc và phúc lớn. Hơn nữa, cái tuổi 40 cũng là cái tuổi của sự trưởng thành về tất cả mọi mặt trong cuộc sống, rất nhiều kinh nghiệm và vô cùng chín chắn. Tuổi này không quá già, lú lẫn, cũng không quá trẻ mà bồng bột. Nên người tuổi Quý Hợi sẽ mang trong mình tâm trạng không được sai lầm dù chỉ là rất nhỏ. Vì thế sẽ rất cẩn trọng trong việc làm nhà.

>>> Xem thêm:

- Xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng chi tiết nhất

- Luận giải chi tiết tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nam mạng

Năm 2022 là năm đẹp cho tuổi Quý Hợi làm nhà

Khi xây nhà, người Quý Hợi cần chú ý một vài điểm sau:

Tránh làm thiếu hụt móng nhà ở các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc… Bởi nếu làm thiếu hụt sẽ khiến cho gia chủ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như tiêu hóa, hô hấp… Bên cạnh đó cũng không làm móng nhà trước rộng, sau hẹp dễ dẫn đến mất của.

Hướng nhà thì cần chú ý đến hướng cửa chính. Bởi cửa chính là nơi hàng ngày đưa khí vào nhà. Hướng nhà và hướng cửa có thể trùng nhau hoặc khác nhau. Tốt nhất nên đặt hướng nhà và hướng cửa trùng nhau.

Ngày làm nhà cần xem kỹ giờ động thổ. Gia chủ hợp tuổi sẽ làm người đứng ra để cuốc nhát cuốc đầu tiên, đặt viên gạch đầu tiên khi đào móng xây nhà.

Mỗi căn nhà có nhiều phòng. Nhưng phòng khách có ảnh hưởng khá nhiều đến phong thuỷ, đón tài lộc vào nhà. Vì vậy, vị trí đặt phòng cách và mọi thứ trang trí phải mang lại sự tươi tắn, sự mới mẻ và dồi dào sức sống cho chủ nhà.

Bàn thờ thổ địa phải được đặt ở nơi dễ nhìn, thoáng đãng, sạch sẽ và hợp với vận mệnh của chủ nhà. Đặt phù hợp theo phong thuỷ sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc quanh năm cho cả gia đình.

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm mệt mỏi. Vì thế không được đặt ở dưới nhà vệ sinh hoặc phía trên nhà bếp. Bởi sẽ gây khí xấu làm cho sinh bệnh tật kèm theo đó không đặt cây xanh tán rộng cũng như gương hoặc hình ảnh phản cảm bên trong phòng ngủ.

Mọi việc sẽ hanh thông khi chọn được năm làm nhà hợp tuổi

Qua những thông trên đây, hy vọng tự bạn đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2021 có tốt không? Chính xác tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2021 là không tốt vì phạm Hoang ốc. Nếu không muốn thực hiện các thủ rắc rối trong việc mượn tuổi thì bạn hãy rời kế hoạch làm nhà sang năm 2022 nhé.